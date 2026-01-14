Presentan en Laos informaciones sobre el Congreso Nacional del PCV

Vientiane (VNA) – El Consulado General de Vietnam en Pakse en la provincia laosiana de Champasak ofreció hoy una conferencia de prensa con motivo del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), que reunió a dirigentes locales y a la comunidad connacional en el sur del país vecino.

En la cita (Fuente: VNA)

En el evento, la cónsul general Ta Phuong Dung presentó la importancia, las opciones y las directrices del XIV Congreso Nacional del PCV, incluyendo tres avances estratégicos y seis misiones fundamentales.

Destacó la innovadora redacción de los documentos y presentó los logros del XIII Congreso Nacional del PCV del período 2021-2025, marcado por una reforma administrativa sin precedentes.

Este proceso incluye una organización del gobierno de dos niveles, eliminando el nivel distrital y racionalizando miles de unidades administrativas a nivel comunal para garantizar una mayor eficiencia dentro del aparato estatal, puntualizó.

El vicegobernador de Champasak, Somboun Hueangvongsa, elogió el liderazgo del PCV en el desarrollo económico y la competitividad internacional de Vietnam.

Al reafirmar la importancia de la solidaridad histórica, aseguró el compromiso de ambas naciones de profundizar su amistad única y especial, en consonancia con los ideales de los presidentes Ho Chi Minh y Kaysone Phomvihane.

En esta ocasión, una exposición fotográfica rindió homenaje a los líderes de ambos países en el marco del evento.

A través del Consulado General, los secretarios de Comités del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) de las cuatro provincias del sur de este país y las asociaciones vietnamitas transmitieron mensajes de felicitación al Comité Central y el XIV Congreso Nacional del PCV./.