Prensa desempeña papel clave en difusión de especial amistad Cuba-Vietnam

La Habana (VNA)- Durante los últimos 65 años, la amistad y la solidaridad especial entre los pueblos cubano y vietnamita se han consolidado y fortalecido constantemente, y la prensa ha desempeñado un papel fundamental en el cultivo y la difusión de esa relación leal y sólida.



El presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello. (Foto: VNA)



En una entrevista con corresponsales de VNA con motivo del 65 aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales (2 de diciembre de 1960-2025), el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello, afirmó que la relación entre Cuba y Vietnam tiene una base especial en la prensa.



Desde José Martí, en el siglo XIX, cuando no existían las nuevas tecnologías ni las comodidades tecnológicas actuales, Martí logró ofrecer una descripción tan hermosa y precisa del pueblo vietnamita en su famosa obra "Un paseo por la tierra de los anamitas", donde elogia el patriotismo y el espíritu de trabajo del pueblo vietnamita, contó.



Por mismo sentido, según Ricardo Ronquillo Bello, desde el siglo XX, durante la invasión estadounidense en Vietnam, los periodistas cubanos han tenido una influencia especial en la comprensión mundial de dicha invasión, entre ellos, se encuentran periodistas como Santiago Álvarez y Marta Rojas, cuyos escritores contribuyeron a concienciar a la comunidad internacional sobre la injusticia de la invasión estadounidense.



Marta Rojas luchó junto a la guerrilla en el frente, participó en los combates en Vietnam y fue la última periodista en entrevistar al querido presidente Ho Chi Minh, recordó.



La prensa cubana siempre ha acompañado al pueblo vietnamita durante los años de la guerra por la independencia y la reunificación nacional, así como en la causa de la construcción y el desarrollo nacional del pueblo vietnamita actual, confirmó.



En los últimos años, la cooperación en prensa y medios de comunicación entre ambos países se ha fortalecido constantemente con el intercambio de delegaciones de trabajo para compartir experiencias profesionales en las tareas de información, propaganda y protección de la base ideológica del Partido, así como para difundir conjuntamente la imagen del país y el pueblo de Vietnam y Cuba, y, sobre todo, la especial relación fraternal a los lectores de todo el mundo, dijo.



En la actual era digital, Cuba y Vietnam necesitan promover aún más la cooperación entre la prensa y los medios de comunicación para combatir los argumentos hostiles, la manipulación, las mentiras informativas y el uso de la tecnología para influir en todos los niveles de la sociedad, con el fin de reducir la confianza en el liderazgo del Partido y debilitar el prestigio del sistema político socialista, subrayó.



El acuerdo de cooperación entre la Unión de Periodistas de Cuba y la Asociación de Periodistas de Vietnam, firmado en 2015, constituye un marco legal que nos acerca no solo en espíritu o simbolismo, sino también en la práctica, para afrontar los desafíos comunes en la era digital, resaltó el periodista cubano.



Consideró que la experiencia práctica de la prensa vietnamita en la aplicación de la inteligencia artificial para detectar y prevenir la información falsa es muy valiosa para Cuba, especialmente en la actualidad, cuando Cuba enfrenta innumerables dificultades debido al embargo estadounidense./.