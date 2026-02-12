Premier vietnamita visita a exlíderes y rinde homenaje a dirigentes fallecidos por el Tet

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh (izquierda), visita al expresidente Truong Tan Sang. Foto: VNA

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, visitó hoy a exlíderes del Partido y el Estado, y rindió homenaje a los destacados dirigentes fallecidos, como parte de su programa de trabajo en Ciudad Ho Chi Minh con motivo de la llegada del Año Nuevo Lunar (Tet).



El jefe de Gobierno y su delegación visitaron y felicitaron por el Tet al expresidente Nguyen Minh Triet, el expresidente Truong Tan Sang y el exprimer ministro Nguyen Tan Dung. Minh Chinh deseó sinceramente a los exdirigentes y a sus familias abundante salud y felicidad, expresando su aspiración a seguir recibiendo sus valiosas e informadas opiniones para el desarrollo del país.



Al informar sobre la situación del desarrollo socioeconómico, el primer ministro destacó que desde principios de 2026, el Gobierno se ha centrado en implementar la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las resoluciones estratégicas del Buró Político, esforzándose por alcanzar una meta de crecimiento de dos dígitos a partir de 2026 y coadyuvar a los objetivos estratégicos para 2030 y 2045.



Minh Chinh enfatizó la política de cuidar las festividades del Tet bajo el espíritu de "no dejar a nadie atrás", asegurando que todas las personas y todos los hogares disfruten de una fiesta plena, alegre, segura y saludable.



Los exlíderes del Partido y el Estado expresaron su alegría ante los logros alcanzados en el desarrollo del país y manifestaron su confianza en esta nueva etapa de crecimiento.



Con el mismo motivo, Minh Chinh rindió homenaje con incienso a la memoria del difunto secretario general Nguyen Van Linh, el extinto presidente del Consejo de Ministros Pham Hung, y los primeros ministros Vo Van Kiet y Phan Van Khai, durante una visita a sus respectivas familias.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, rinde homenaje al difunto secretario general Nguyen Van Linh. Foto: VNA

En memoria de los fallecidos dirigentes del Partido y el Estado, el premier y la delegación prometieron a seguir su legado, manteniendo el espíritu revolucionario y sirviendo con todo el corazón a la Patria y al pueblo, en aras de preservar y cultivar los logros revolucionarios obtenidos por las generaciones anteriores y continuar con la construcción de un país fuerte, civilizado y próspero, donde el pueblo disfrute de un creciente bienestar y felicidad.



Asimismo, Minh Chinh deseó a las familias de los líderes fallecidos salud, paz y un año nuevo de felicidad y prosperidad.



El mismo día, el primer ministro acudió a felicitar por el Tet a las familias de Tran Quoc Huong, difunto jefe de la Comisión de Asuntos Internos del Comité Central del Partido; Mai Chi Tho, extinto ministro del Interior; y Bui Thien Ngo, fallecido ministro de Seguridad Pública, en Ciudad Ho Chi Minh./.