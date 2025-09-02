Premier vietnamita recibe al líder cubano Díaz-Canel

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy un encuentro con el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien realiza una visita de Estado a Vietnam y participa en las celebraciones del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional del 2 de septiembre.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, recibe al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Foto: VNA)

El jefe de Gobierno dio una calurosa bienvenida al líder cubano por su visita, coincidiendo con el 65.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, destacando así los lazos fraternales y solidarios entre los pueblos de Vietnam y Cuba.

Minh Chinh reafirmó que Vietnam valora profundamente la amistad especial con la isla, considerada un símbolo ejemplar en las relaciones internacionales, forjada por generaciones de dirigentes de ambos países. Expresó también su sincero agradecimiento por el apoyo incondicional de Cuba durante la lucha por la independencia nacional y en el proceso actual de construcción y defensa del país.

Celebró los resultados positivos de las reuniones de Díaz-Canel con el secretario general del Partido Comunista, To Lam, y el presidente Luong Cuong; al tiempo que reafirmó que Vietnam sigue de cerca la situación en Cuba, comparte sus dificultades y confía en que el pueblo cubano, bajo el liderazgo del Partido Comunista, continuará protegiendo los logros revolucionarios y alcanzará nuevas victorias.

Por su parte, el presidente Díaz-Canel expresó su alegría por regresar a Vietnam al frente de una delegación de alto nivel, y felicitó al Gobierno y al pueblo vietnamitas por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional.

Compartió gratos recuerdos de sus visitas anteriores en 2013 y 2018, y manifestó su admiración por los logros económicos, sociales y diplomáticos de Vietnam, que constituyen una fuente de inspiración para la causa revolucionaria cubana.

El líder cubano subrayó que los frecuentes intercambios de delegaciones han fortalecido los vínculos bilaterales, y reafirmó el compromiso de Cuba de consolidar la amistad especial y la cooperación integral con Vietnam, así como de compartir experiencias en el proceso de actualización del modelo económico y social cubano.

Díaz-Canel agradeció el valioso apoyo de Vietnam para ayudar a Cuba a enfrentar los desafíos del bloqueo y el contexto internacional adverso. También valoró positivamente la presencia de empresas vietnamitas en Cuba, destacando su papel en el desarrollo económico del país y en el fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales.

El premier Minh Chinh afirmó que Vietnam continuará implementando medidas concretas para apoyar a Cuba, especialmente en proyectos agrícolas que contribuyan a la seguridad alimentaria, además de en sectores clave como la energía y la biotecnología.

Valoró altamente la implementación efectiva por parte de las dos partes de los acuerdos de alto nivel, especialmente los alcanzados durante la visita del secretario general y presidente To Lam a la nación caribeña en septiembre de 2024.

Propuso fortalecer la cooperación bilateral mediante mecanismos como la Comisión Intergubernamental, el diálogo de defensa, las consultas políticas entre las Cancillerías y la cooperación entre los Ministerios del Interior.

Solicitó también que Cuba facilite aún más la inversión y las operaciones de empresas vietnamitas, promoviendo asociaciones estratégicas que aprovechen las fortalezas complementarias de ambas economías.

Los dos dirigentes acordaron fomentar el intercambio de delegaciones de todos los niveles, aumentar la eficacia de los mecanismos existentes y ampliar la cooperación cultural y los intercambios entre pueblos, especialmente en el marco del “Año de la Amistad Vietnam-Cuba 2025”.

Además, ratificaron su compromiso de coordinar posiciones en foros multilaterales y organizaciones internacionales, y reforzar los vínculos entre las organizaciones sociales y las localidades de ambos países.

Ambas partes también coincidieron en priorizar la participación de empresas e instituciones de ambos países en los procesos de desarrollo económico y social, centrándose en sectores estratégicos definidos por sus respectivos líderes, así como en nuevas áreas de cooperación con alto potencial.

Al finalizar el encuentro, el premier Minh Chinh envió saludos cordiales al líder de la Revolución Cubana Raúl Castro, a los dirigentes del Partido y del Estado cubano, y reiteró su invitación a su homólogo cubano, Manuel Marrero Cruz, para realizar una visita a Vietnam en un momento oportuno./.