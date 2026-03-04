Premier vietnamita preside reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a febrero de 2026

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a febrero de 2026, celebrada en formato presencial y virtual con las 34 provincias y ciudades del país. Se trata de la primera sesión del Ejecutivo tras el Tet (Año Nuevo Lunar).

Panorama de la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a febrero de 2026. (Foto: VNA)

El jefe del Gobierno advirtió que el contexto internacional atraviesa una fase de alta volatilidad e incertidumbre. La nueva política arancelaria de Estados Unidos y la expansión del conflicto en Medio Oriente han provocado disrupciones en el transporte marítimo y aéreo, afectando las cadenas globales de suministro y presionando los precios del petróleo y del gas natural licuado.

En el plano interno, destacó que las autoridades de todos los niveles han impulsado de manera activa la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido y de las directrices del Buró Político. Tras un Tet celebrado en condiciones de seguridad y estabilidad, el país reanudó de inmediato las actividades productivas y los preparativos para las elecciones de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares.

De acuerdo con el balance presentado, la situación socioeconómica en febrero y en los dos primeros meses del año mantiene una tendencia positiva, con resultados relevantes en distintos sectores. No obstante, el Ejecutivo reconoce persistentes desafíos, entre ellos las presiones sobre la estabilidad macroeconómica, la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, así como la volatilidad de los precios del oro y la plata. A ello se suma la elevada demanda de capital para cumplir la meta de crecimiento del 10% y las dificultades que aún enfrentan algunos sectores productivos y administrativos.

Ante este panorama, el Primer Ministro instó a los miembros del Gabinete a evaluar con rigor el entorno nacional e internacional y a diseñar escenarios de respuesta flexibles y eficaces, que permitan anticiparse a posibles riesgos y evitar reacciones tardías.

Asimismo, pidió acelerar la implementación de las resoluciones estratégicas del Partido, identificar y eliminar los principales cuellos de botella y concentrar los esfuerzos en marzo y durante el primer trimestre en medidas clave: impulsar el desembolso de la inversión pública, movilizar recursos sociales y promover un desarrollo equilibrado en los ámbitos económico, social, ambiental, de defensa, seguridad y relaciones exteriores, con el objetivo de sentar bases sólidas para un crecimiento de dos dígitos./.