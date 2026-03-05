Premier vietnamita preside reunión del Comité Directivo sobre obras clave de transporte

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en su calidad de jefe del Comité Directivo Estatal para los proyectos y obras nacionales importantes y clave del sector del transporte, presidió hoy la 24.ª reunión de este órgano.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, habla en la cita (Fuente: VNA)

En la sesión inaugural, el jefe de Gobierno destacó que en 2025 el país alcanzó logros sobresalientes en diversos ámbitos, incluido el transporte, lo que crea impulso y refuerza la confianza para 2026 y los años siguientes. En el tiempo reciente, numerosos proyectos de terminales, puertos, puentes y carreteras fueron iniciados, inaugurados o acelerados. El país ha completado 3.345 kilómetros de autopistas, superando la meta fijada de 3.000 kilómetros, y puso en servicio técnico la totalidad de la autopista Norte-Sur desde la provincia norteña de Cao Bang hasta la localidad sureña de Ca Mau.



El premier elogió el espíritu de responsabilidad de las fuerzas participantes y afirmó que los resultados obtenidos se deben al liderazgo del Partido, al respaldo de la Asamblea Nacional, a la dirección drástica del Gobierno y a la participación activa de ministerios, sectores, localidades, inversionistas, contratistas y la población.



De cara al futuro, orientó culminar los componentes restantes para poner las obras en explotación de manera sincrónica y moderna; maximizar la eficiencia de las autopistas; además de completar las obras auxiliares y perfeccionar la planificación del sistema de autopistas en consonancia con los planes de desarrollo socioeconómico.



En cumplimiento de la meta trazada por el XIV Congreso Nacional del Partido de contar con 5.000 kilómetros de autopistas para 2030, Vietnam ha finalizado y puesto en marcha más de 4.000 kilómetros. Próximamente, continuará la inversión en ejes transversales y en vías de conexión por carretera y ferrocarril con el Aeropuerto Internacional de Long Thanh.



El jefe de Gobierno instó a acelerar la ejecución de los proyectos en curso; desarrollar las rutas de conexión; garantizar la restauración ambiental; reforzar la liquidación, inspección y prevención de la corrupción; revisar y asignar capital a los proyectos en ejecución, y presentar ante la Asamblea Nacional el plan de inversión pública a mediano plazo en su próximo período de sesiones.



Según el Comité Directivo, en la 23.ª reunión se asignaron 28 tareas a ministerios y localidades; hasta la fecha, tres fueron completadas a tiempo, 22 están en ejecución y tres permanecen pendientes. El volumen de trabajo sigue siendo considerable y algunos proyectos enfrentan dificultades relacionadas con la liberación de terrenos, materiales de construcción, procedimientos legales y la coordinación interinstitucional./.