Premier vietnamita pide continuar atendiendo a personas con méritos revolucionarios

El primer ministro Le Minh Hung visita a los soldados heridos y enfermos que reciben tratamiento en el Centro de Rehabilitación Kim Bang, en la provincia de Ninh Binh. Foto: Duong Giang/VNA

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, instó hoy a los ministerios competentes y la provincia de Ninh Binh a seguir reforzando el cuidado de las personas con méritos revolucionarios, manteniendo así la tradición vietnamita de gratitud.



El jefe de Gobierno realizó ese pronunciamiento al visitar el Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang, en Ninh Binh, donde entregó obsequios a veteranos de guerra y militares discapacitados, con motivo del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires (27 de julio de 1947).



Fundado en 1976, el Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang tiene la misión de recibir, tratar y rehabilitar a veteranos de guerra y excombatientes con discapacidades graves. A lo largo de casi cinco décadas de funcionamiento, el centro ha brindado atención médica y rehabilitación a más de mil personas.



El primer ministro Le Minh Hung dio un discurso en la visita. Foto: Duong Giang/VNA



Durante la visita, el primer ministro expresó su profunda gratitud a los veteranos de guerra, militares discapacitados y a todas las personas con méritos revolucionarios en el país.



Destacó que el Partido y el Estado han mantenido durante los últimos 79 años un firme compromiso con las políticas de reconocimiento y atención hacia quienes realizaron contribuciones destacadas a la revolución y sus familias.



Según el jefe de Gobierno, el sistema de políticas preferenciales para las personas con méritos revolucionarios se ha perfeccionado progresivamente, los beneficios sociales continúan ampliándose y los movimientos de gratitud y reconocimiento se han extendido por todo el país, convirtiéndose en una de las expresiones más representativas de los valores humanistas del pueblo vietnamita.



Afirmó que quienes encarnan las virtudes de “Soldados del Tío Ho” siguen siendo un símbolo del heroísmo revolucionario y continúan inspirando confianza, patriotismo y determinación en la causa de la construcción y defensa de la nación.



El primer ministro elogió las contribuciones del Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang y reconoció la dedicación de su personal médico y administrativo en la atención a los pacientes.



Asimismo, instó a seguir el cuidado de las personas con méritos revolucionarios mediante controles médicos periódicos y una mayor coordinación con el Ministerio de Salud, los hospitales centrales y los centros médicos militares para garantizar un seguimiento y tratamiento oportunos.



También expresó su deseo de que el centro continúe preservando su tradición y cumpliendo con excelencia las tareas que tiene encomendadas.



En relación con las labores de búsqueda y recuperación de los restos de combatientes caídos, el primer ministro informó que, tras más de tres meses de ejecución de la Campaña de 500 días y noches, se han recuperado en todo el país más de mil 300 restos de mártires. Paralelamente, se han intensificado la toma de muestras y los análisis de ADN para identificar a los fallecidos y facilitar su retorno a sus familias y lugares de origen.



Con ocasión del 79.º aniversario del Día de los Inválidos de Guerra y los Mártires, y en nombre del Gobierno, Minh Hung transmitió un mensaje de profundo reconocimiento y sus mejores deseos a los veteranos revolucionarios, las Madres Heroínas de Vietnam, los Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, los Héroes del Trabajo, los veteranos de guerra, los militares discapacitados, los familiares de los mártires y todas las personas con méritos revolucionarios del país.



El primer ministro Le Minh Hung visita a los soldados heridos y enfermos que reciben tratamiento en el Centro de Rehabilitación Kim Bang, en la provincia de Ninh Binh. Foto: Duong Giang/VNA



Deseó a los veteranos buena salud, optimismo y que continúen siendo un referente moral y una fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.



Durante la visita, el primer ministro entregó obsequios al Centro de Rehabilitación para Inválidos de Guerra de Kim Bang y a los veteranos y militares discapacitados que reciben atención en la institución./.