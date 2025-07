Premier vietnamita expresa gratitud a personas con méritos revolucionarios en An Giang

An Giang, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, rindió homenaje a los héroes y mártires de guerra, visitó a los soldados heridos y examinó el apoyo a la vivienda para los beneficiarios de políticas sociales en la provincia de An Giang.



El primer ministro Pham Minh Chinh visita y entrega obsequios a la familia del inválido de guerra Huynh Van Anh en el distrito de Chau Doc. (Foto:VNA)



Durante su visita la víspera a la provincia deltaica con motivo del 78.º aniversario del Día de Inválidos de Guerra y Mártires (27 de julio de 1947), el jefe de Gobierno ofreció incienso en conmemoración de los soldados caídos en el cementerio de los mártires de An Giang, en la comuna de An Chau.



También visitó y entregó obsequios a Pham Phong Hai, de 73 años, y Huynh Van Anh, de 58 años, inválidos de guerra en el distrito de Chau Doc, y a Nguyen Thi Co, de 85 años, contribuyente a la revolución en la comuna de Binh My.



Expresando su gratitud y mejores deseos a los contribuyentes y sus familias, el Primer Ministro afirmó que el Partido, el Estado y el pueblo siempre tienen presentes y aprecian profundamente las enormes contribuciones y el sacrificio de quienes sirvieron a la nación.

Los instó a seguir siendo ejemplos brillantes para sus descendientes, a educar a los jóvenes en el patriotismo y la dedicación de las generaciones anteriores a la Patria, y a alentar a las comunidades locales a cumplir con las directrices, políticas y leyes del Partido y el Estado.



También pidió a los Ministerios, sectores y localidades que sigan promoviendo la tradición de expresar gratitud para seguir cuidando la vida material y espiritual de los contribuyentes a la revolución.



Entre los esfuerzos para lograr este fin, se ha impulsado un programa de erradicación de viviendas precarias y deterioradas para los beneficiarios de la política, con el objetivo de beneficiar a todos los contribuyentes a la revolución antes del 27 de julio y completar la totalidad de las obras a nivel nacional antes del 31 de agosto.



El Primer Ministro elogió la activa participación de An Giang en el programa, habiendo construido, reparado y entregado 6.774 viviendas con un valor superior a los 420 mil millones de dongs (16 millones de dólares) a las familias beneficiarias. La provincia completó las obras cuatro meses antes de la fecha límite nacional.



El mismo día, Minh Chinh visitó el templo de Thoai Ngoc Hau en el distrito de Chau Doc y el templo de Ba Chua Xu (la Santa Madre del Reino) en el monte Sam, donde se celebraba un gran festival cada año durante el cuarto mes lunar./.