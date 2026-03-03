Premier vietnamita exige máxima responsabilidad para retirar la “tarjeta amarilla” por pesca IUU

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam redobló su llamado a la acción coordinada y firme contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), al celebrar la 32ª reunión del Comité Directivo Nacional sobre la materia, con conexión en línea a 22 provincias y ciudades costeras.

El primer ministro Pham Minh Chinh habla en el evento. (Fuente: VNA)

Al cerrar la sesión, el primer ministro Pham Minh Chinh subrayó que la lucha contra la pesca IUU debe servir a un doble propósito: garantizar el desarrollo sostenible del sector pesquero y lograr la retirada de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE). Enfatizó que ningún error individual o colectivo puede poner en riesgo el esfuerzo nacional ni afectar la reputación del país.

Durante la última semana, el Comité emitió un plan de inspección y desplegó delegaciones en distintas localidades, donde se detectaron y corrigieron expedientes cerrados sin sanción que carecían de fundamento jurídico sólido. Las autoridades ordenaron su revisión conforme a la normativa vigente.

Según el informe presentado, el 100% de las más de 80.000 embarcaciones pesqueras del país están registradas y actualizadas en la base de datos VNFishbase. Las embarcaciones que no cumplen las condiciones operativas permanecen bajo estricto control en sus puntos de amarre.

En el mismo período se inspeccionaron 10.745 salidas y 6.666 arribos en puertos, y se supervisaron 7.795 toneladas de productos pesqueros mediante el sistema electrónico eCDT. Además, se expidieron 164 certificados de recepción, cinco declaraciones de captura (SC) -documentos que acreditan el origen legal de las capturas- y cuatro certificados oficiales de captura (CC) exigidos para la exportación, particularmente al mercado de la CE. Asimismo, se evaluaron cinco expedientes de importación. No se reportaron nuevas violaciones en aguas extranjeras.

Hasta el 1 de marzo de 2026, las 17 provincias implicadas habían solicitado a las empresas la autoevaluación de sus actividades de procesamiento y exportación, así como la conformación de equipos interinstitucionales para fortalecer la gestión y la trazabilidad de los productos.

No obstante, el jefe del Ejecutivo advirtió sobre deficiencias persistentes, entre ellas la calidad insuficiente de algunos expedientes sancionadores, la elevada proporción de casos vinculados al sistema de monitoreo de embarcaciones (VMS) que fueron archivados, y la falta de integración tecnológica en la gestión de datos, que debe cumplir los criterios de exactitud, integridad, actualización, uniformidad y uso compartido. También señaló retrasos en la reconversión laboral de pescadores en determinadas localidades.

El Primer Ministro instó a resolver de manera inmediata estas limitaciones, asignando responsabilidades concretas y evitando formulaciones generales. Recalcó que la lucha contra la pesca IUU constituye una tarea política prioritaria y urgente para las autoridades locales, y llamó a intensificar la labor de sensibilización entre ciudadanos y empresas.

Los ministerios y organismos competentes deberán aplicar de forma coordinada las directrices gubernamentales y preparar minuciosamente la documentación y los datos para la quinta inspección de la CE, garantizando coherencia y precisión, y evitando nuevas infracciones relacionadas con las recomendaciones europeas.

El viceprimer ministro Tran Hong Ha, en su calidad de jefe del Comité Directivo Nacional sobre IUU, fue encargado de supervisar directamente la implementación de las medidas y de informar al Primer Ministro sobre cualquier asunto que exceda su competencia.

El premier Minh Chinh reiteró que todo el sistema político debe actuar con determinación y coordinación para asegurar la retirada de la “tarjeta amarilla” y consolidar un sector pesquero vietnamita responsable, sostenible y plenamente integrado en el mercado internacional./.