Premier: Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024 transmite mensaje de paz, cooperación y desarrollo

Hanoi (VNA) La Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024, que transmite el mensaje de paz, coperación y desarrollo, contribuye a promover las relaciones internacionales y la colaboración en esta materia, destacó hoy el primer ministro Pham Minh Chinh al asistir a la inauguración del evento celebrada hoy en Hanoi.

El primer ministro Pham Minh Chinh (segundo desde la izquierda) asiste a la Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024. Foto: Duong Giang/VNA

Afirmando que Vietnam es un amante de la paz que valora la amistad, la rectitud y la equidad en las relaciones internacionales, el premier subrayó que Vietnam se ha mantenido firme en su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de las relaciones externas, además de ser un amigo y socio confiable de todas las naciones y un miembro proactivo y responsable de la comunidad internacional.

Resaltó que Vietnam está expandiendo proactivamente la diplomacia y la colaboración en materia de defensa con el objetivo de reforzar la amistad y el entendimiento mutuo, generar confianza y resolver los problemas de seguridad con sus pares globales para prevenir conflictos y guerras de acuerdo con los principios básicos del derecho internacional, contribuyendo a la paz, la prosperidad y la cooperación para el desarrollo común tanto en la región como en el mundo.

Vietnam valora profundamente la importancia de la amistad, la paz, la cooperación y el desarrollo, dijo, y agregó que la nación se mantiene firme en su política de defensa de "cuatro no" de no alianzas militares, no alinearse con un país contra otro, no establecer bases militares extranjeras ni utilizar el territorio vietnamita contra otras naciones, y no usar o amenazar con la fuerza en las relaciones internacionales.

Continuó diciendo que Vietnam está desarrollando unas fuerzas armadas revolucionarias, profesionales, de élite y modernas, con capacidades de defensa lo suficientemente fuertes para proteger y salvaguardar a la nación desde el principio y desde lejos.Explicó que la exposición es también un testimonio de los aportes de Vietnam a la cooperación en materia de defensa; así como una oportunidad para fortalecer las relaciones y que el país dé la bienvenida a amigos internacionales, comparta su cultura y reafirme su espíritu de amante de la paz.

La participación de 66 delegaciones extranjeras y más de 240 empresas de defensa de 49 países refleja la reputación de Hanoi en la organización de este evento, dijo el jefe de Gobierno. La exhibición es uno de los eventos clave que celebran el 80 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Vietnam (EPV) y el 35 aniversario del Festival de Defensa de Todo el Pueblo (22 de diciembre). Al evento asistieron el premier Pham Minh Chinh, junto con altos dirigentes como el viceprimer ministro Nguyen Hoa Binh, el ministro de Defensa Nacional Phan Van Giang y el titular de Seguridad Pública Luong Tam Quang. El evento también contó con la participación de líderes de este sector de muchos países y representantes de organizaciones internacionales en esta capital.

En la ceremonia de apertura se realizaron actuaciones artísticas especiales de más de dos mil soldados del EPV, incluidas demostraciones aéreas de la Fuerza Aérea vietnamita y actuaciones de combate de fuerzas especiales.La Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2024 se lleva a cabo en el aeropuerto Gia Lam, Hanoi, del 19 al 22 de diciembre, con un área de exhibición de más de 100 mil m², incluidos 15 mil m² interiores y más de 20 mil m² exteriores.

Participan en la cita representantes de países con amplio desarrollo en la industria militar como China, Estados Unidos, Rusia, India, Francia, Inglaterra e Israel, entre otras naciones. Vietnam participa con 69 tipos de armas y equipos, producidos en la industria de defensa autónoma.En el marco de la exposición, se organizarán programas de intercambio para promover la colaboración entre agencias, unidades y empresas, así como entre las propias empresas; talleres temáticos sobre tecnología militar; y actividades que muestren los logros en la cooperación de defensa./.