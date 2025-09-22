Premier de Vietnam felicita al cantante ganador de festival Intervision

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Phạm Minh Chinh, envió una carta de felicitación al cantante Duc Phuc tras su victoria en el Festival Musical Internacional Intervision 2025, celebrado en Moscú, Rusia.



El cantante vietnamita Duc Phuc con potente voz y actuación impresionante en el Festival Musical Internacional Intervision 2025, celebrado en Moscú, Rusia. Foto: Tran Hai - VNA



En la carta dirigida al artista y a los amantes de la música, el jefe del Gobierno vietnamita expresó su alegría por el logro del representante nacional, quien conquistó el título en un prestigioso evento que reunió a talentos musicales de todo el mundo.



“En nombre del Gobierno, felicito y elogio el gran esfuerzo y el excelente rendimiento del cantante Duc Phuc, cuya potente voz y actuación impresionante insuflaron alma a la canción “Phu Dong Thien Vuong”, escribió el primer ministro. La obra, inspirada en el poema “Tre Vietnam” (Bambú vietnamita), relata la historia de la fuerza solidaria, el carácter indomable y las aspiraciones de superación de la nación vietnamita.



El primer ministro destacó que este resultado no solo es un gran honor para Duc Phuc, sino también un orgullo compartido para la música contemporánea y la cultura de Vietnam. La participación de Vietnam en el Intervision 2025, que regresó después de más de 40 años de interrupción, transmitió el mensaje de solidaridad y amistad de que “la música supera todas las diferencias para unir a las naciones del mundo”.



Asimismo, el premier expresó su esperanza y confianza en que esta victoria sirva de motivación para que Duc Phuc y los artistas vietnamitas en general continúen desarrollando su talento, creando incansablemente y contribuyendo activamente a la música nacional, promoviendo la cultura vietnamita en el mundo e inspirando a la juventud para seguir contribuyendo con la esencia de Vietnam a la civilización humana.



El primer ministro deseó al cantante y a los artistas vietnamitas buena salud y energía para seguir dedicándose a servir al público dentro y fuera del país, consolidando el cariño por la marca Vietnam en el corazón del público global./.