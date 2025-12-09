Políticas arancelarias impulsan la actividad portuaria de Vietnam

Hanoi (VNA) - Los puertos del Sudeste Asiático, en particular los de Vietnam y Malasia, están experimentando un fuerte crecimiento en medio de los cambios en el panorama comercial global provocados por los aranceles adicionales impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a los productos chinos, según maritimefairtrade.org, con sede en Singapur.

Esta "gran desviación" se está acentuando cada vez más, ya que las empresas buscan diversificar sus cadenas de suministro y minimizar la exposición a los aranceles mediante la reubicación de sus operaciones.

Dado que las políticas arancelarias de Donald Trump han impulsado a las empresas a replantear sus estrategias de abastecimiento y envío, los puertos de Vietnam y Malasia han experimentado un repunte en la actividad.

Los expertos señalan que esto podría ser un impulso temporal, ya que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre en torno a las políticas comerciales siguen afectando la toma de decisiones.

Para mantener su ventaja competitiva, las partes interesadas de la región deben invertir en la modernización de las instalaciones, la optimización de las operaciones logísticas y la mitigación de la congestión./.