Periódico alemán destaca atracciones turísticas de Hanoi

Hanoi (VNA)- El sitio alemán de noticias turísticas reisereporter.de publicó un artículo que presenta las atracciones únicas de la capital vietnamita, según el cual, además de las reliquias históricas y los paisajes famosos, Hanoi también atrae a turistas con muchas experiencias culinarias atractivas.

El artículo pubilicado en reisereporter.de (Fuente: VNA)l

De acuerdo con el autor del artículo, ya sea que la gente esté interesada en la historia, el arte, la naturaleza o simplemente el turismo, esta ciudad puede satisfacer las necesidades de todos.



“Hanoi, la encantadora capital de Vietnam, alberga una gran cantidad de lugares fascinantes. Aquí te esperan templos históricos, maravillas arquitectónicas, delicias culinarias y mucho más. Hanoi combina tradición y modernidad de una manera única y es increíblemente diversa”, subraya el texto.



El casco antiguo de la metrópolis constituye el primer sitio que presenta el artículo.



“El casco antiguo de Hanoi es una verdadera joya de la ciudad que atrae a viajeros de todo el mundo. Aquí, en las calles estrechas y animadas, se puede sentir la energía vibrante y la atmósfera única de Hanoi”, describe.



Ya sea que esté interesado en la historia, el arte, la naturaleza o simplemente viajar, Hanoi ofrece algo para todos. Esta ciudad combina una rica historia con un futuro prometedor. Sumérgete en el fascinante mundo de la capital vietnamita, sugiere el texto.



El casco antiguo es un laberinto de calles históricas que existen desde hace siglos y están bordeadas de casas estrechas y coloridas. La arquitectura transmite una sensación de la turbulenta historia de Hanoi, mientras que las calles mismas reflejan el ajetreo y el bullicio moderno de la ciudad, continúa.



Una de las características distintivas del casco antiguo son sus bulliciosos mercados callejeros, donde encontrará una gran variedad de productos, desde frutas y verduras frescas hasta recuerdos hechos a mano. Aquí podrás experimentar el auténtico Hanoi paseando entre los puestos del mercado e interactuando con los amables lugareños, remarca.



Además de los mercados, otro punto destacado son los numerosos puestos de comida. El casco antiguo es famoso por su comida callejera.



“Podrás embarcarte en aventuras culinarias dejándote guiar por los tentadores olores de los puestos de comida. No dejes de probar las especialidades locales como Pho (sopa de fideos) o Banh Mi (sándwich vietnamita). Aquí no sólo se puede comer bien, sino también capturar el verdadero sentimiento de Hanoi”, aconseja.



El casco antiguo de Hanoi no es sólo un lugar para comprar y comer, sino también un lugar para sentir el ajetreo y el bullicio de la ciudad. Ofrece una rica experiencia cultural que permanecerá en su memoria durante mucho tiempo. Sumérgete en el corazón de Hanoi y déjate encantar por la energía y la diversidad de esta zona.



Por otro lado, el artículo menciona los tesoros culturales, como templos y el mausoleo dedicado al Presidente Ho Chi Minh.



Uno de estos lugares es el Templo de la Literatura, fundado originalmente en 1070, que fue la primera universidad de Vietnam, lo cual la convierte en una de las instituciones educativas más antiguas del país, pormenoriza.



El templo da testimonio de la larga tradición de Vietnam de valorar la educación y la erudición. El ambiente tranquilo, caracterizado por exuberantes jardines e históricas lápidas de piedra, hace del Templo de la Literatura un lugar de inspiración y reflexión.



El Mausoleo de Ho Chi Minh, por su parte, es un lugar de respeto, reverenciado por el pueblo vietnamita y un testimonio de la importancia de la contribución de Ho Chi Minh a la independencia de Vietnam.



Hanoi es rica en templos y pagodas que ofrecen una visión profunda de la espiritualidad vietnamita, enfatiza y cita como ejemplos la Pagoda del Pilar Único, el Templo de la Montaña de Jade y el teatro de marionetas de agua.



“Estos tesoros culturales ofrecen información sobre la rica historia y la diversidad cultural de la fascinante ciudad. Visitar estos lugares no sólo satisfará su sed de conocimiento, sino que también profundizará su comprensión de la cultura vietnamita”, remarca.



“Hanoi no sólo impresiona por su esplendor cultural, sino además por algunas maravillas arquitectónicas notables”, agrega y se refiere al puente Long Bien, que es sin duda una obra maestra de la ingeniería.

Este imponente puente que cruza el río Rojo fue construido a finales del siglo XIX y constituye un ejemplo sublime de arquitectura colonial. El puente impresiona no sólo por su belleza arquitectónica, sino también por su importancia histórica para Hanoi.



“Mientras cruza el puente Long Bien, podrá disfrutar de las majestuosas vistas del río y la ciudad mientras se sumerge en la historia”, subraya.



Por su parte, la Catedral de San José, igualmente conocida como la Catedral de Hanoi, deviene un hito histórico de la ciudad y un impresionante ejemplo de arquitectura neogótica. La catedral fue construida a finales del siglo XIX e impresiona por sus altas torres y sus coloridas vidrieras.



La Catedral de San José destaca claramente de la arquitectura circundante y recuerda a las iglesias europeas. Una visita a este impresionante edificio sagrado no sólo hará las delicias de los amantes de la arquitectura, sino que también permitirá conocer la historia religiosa de Hanoi.



“Estas maravillas arquitectónicas dan a Hanoi un esplendor visual único y contienen gran importancia histórica. No sólo son edificios impresionantes, sino también testigos contemporáneos que reflejan la historia y la cultura de la ciudad. Un paseo hasta estos lugares sin duda te dejará fascinado por el patrimonio arquitectónico de Hanoi”, alaba.



En medio del bullicio de Hanoi, hay lugares de paz y relajación que te ofrecen la oportunidad de escapar del bullicio y disfrutar de la belleza natural de la ciudad, añade.



El lago Hoan Kiem, conocido como el "Lago de la Espada Restituida” facilita una escapada idílica en el corazón de Hanoi. Este pintoresco lago está rodeado de hermosos parques, perfectos para relajantes paseos.



“Las verdes orillas del lago ofrecen un oasis de paz en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad”, notifica.



Por otro lado, el texto menciona también la gastronomía espectacular de la urbe.



“Hanoi es un verdadero paraíso para los amantes de la gastronomía, y no hay mejor manera de experimentar la cultura y los sabores de Vietnam que embarcarse en aventuras culinarias por las calles y restaurantes de esta ciudad.



“Una de las mejores formas de disfrutar de la auténtica cocina vietnamita es explorar los numerosos puestos callejeros y puestos de comida de Hanoi”, subraya.



Cita algunos platos como el Pho (sopa de fideo de arroz), banh mi (ocadilllo vietnamita), bun cha (fideos de arroz con carne a la brasa).



“Hanoi es un centro cultural rico en historia y arte y alberga una impresionante selección de museos”, añade y menciona distintos museos.



“El arte y la cultura están indisolublemente ligados a la identidad de Vietnam, y Hanoi es el lugar perfecto para explorar estas facetas del país. Los museos y monumentos conmemorativos ofrecen una oportunidad impresionante para sumergirse en la historia y la cultura de Vietnam y comprender la profunda conexión del país con su pasado”, describe./.