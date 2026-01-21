PCV desempeña un papel clave en la consolidación de la paz, según funcionario japonés

El Partido Comunista de Vietnam (PCV) jugará un rol crucial en la consolidación de la paz, base fundamental para la prosperidad, afirmó Yamaguchi Tsuyoshi, director general de la Oficina Internacional del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón.

Yamaguchi Tsuyoshi, director general de la Oficina Internacional del Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón. Fuente: VNA

En declaraciones a la prensa con motivo del XIV Congreso Nacional del PCV, Tsuyoshi elogió el notable progreso de Vietnam en los últimos años, subrayando el papel esencial del PCV en este desarrollo.

Ante los cambios globales y las crecientes tensiones geopolíticas, destacó la creciente importancia de la cooperación entre Vietnam y Japón para forjar una nueva era, con el PCV como motor clave.

Refiriéndose a las prioridades del XIV Congreso, Tsuyoshi enfatizó la educación como pilar para el desarrollo humano y económico, y expresó su convicción de que ambos países tienen un gran potencial para ampliar su cooperación económica.

Resaltó también la estrecha relación entre el PLD y el PCV, y expresó su esperanza de que ambas partes profundicen su colaboración en el futuro. La cooperación entre jóvenes de ambos países es clave, según Tsuyoshi, para fortalecer los lazos y llevar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel.

Además, destacó que Japón y Vietnam, al fortalecer los vínculos entre sus pueblos, pueden contribuir a una nueva era para la región Asia-Pacífico, promoviendo juntos la paz y la prosperidad./.