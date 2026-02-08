Patrimonio cultural, eje de desarrollo de megalópolis de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- La fusión de Ciudad Ho Chi Minh con las provincias de Binh Duong y Ba Ria – Vung Tau ha dado lugar a una “megalópolis” con un sistema de patrimonio cultural amplio, rico en tipologías y diverso en su trayectoria histórica, lo que exige un enfoque integral para la conservación y la puesta en valor dentro del desarrollo general.

Presentan el Don ca tai tu en el sitio de ecoturismo agrícola Canh Dong Cau Ba. (Fuente: VNA)

En la actualidad, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con tres patrimonios culturales inmateriales inscritos por la UNESCO: el Ca tru (canto ceremonial), el Don ca tai tu (cantos de aficionados del Sur de Vietnam), y la práctica del culto de las Diosas Madres de los Tres Reinos ( de los cielos, las aguas, y los bosques y montes), además de otros 15 patrimonios incluidos en la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Entre ellos, numerosos patrimonios inmateriales —como festivales, saberes populares y oficios tradicionales— poseen una trayectoria de cientos de años y se han convertido en acontecimientos atractivos que captan la atención de un gran número de turistas.

Según el Departamento municipal de Cultura y Deportes, en los últimos años se han desplegado diversos proyectos y programas de conservación; en particular, en 2025 se prioriza la preservación del arte del Don ca tai tu del Sur, los trajes tradicionales de las minorías étnicas, la valorización del Tet Nguyen Tieu (o Festival de luna llena del primer mes lunar) de la comunidad china y la elaboración de expedientes científicos de determinadas manifestaciones artísticas para su presentación ante el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo con vistas a su inscripción oficial.

A nivel de base, numerosas localidades como los barrios Gia Dinh y Cho Lon, así como la zona administrativa especial de Con Dao, han elaborado planes para la protección y la puesta en valor del patrimonio, al tiempo que vinculan la conservación con el desarrollo turístico, creando productos que reflejan de manera marcada la identidad cultural urbana.

Expertos proponen la formulación de una estrategia de conservación del patrimonio cultural de carácter amplio, integral y con mayor conectividad para las tres áreas que conforman la “megalópolis” de la Ciudad Ho Chi Minh. Asimismo, la labor de conservación debe armonizarse con la explotación y la valorización del patrimonio en la vida social, al servicio del turismo y del desarrollo económico.

El patrimonio no constituye una carga para la ciudad, ni su conservación implica un obstáculo para el desarrollo urbano; conservar no significa preservar de forma pasiva, sino combinar la protección con la puesta en valor, para que el patrimonio “viva” en el presente y se integre en el ritmo de la vida contemporánea, valoran.

De cara al período 2026-2030, con una visión hasta 2045, Ciudad Ho Chi Minh se ha fijado el objetivo de convertirse en una “ciudad de servicios, cultura y creatividad, y en un centro financiero, comercial y de ciencia y tecnología del Sudeste Asiático”.

En ese proceso, el turismo cultural emerge como un sector de carácter disruptivo, que no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también contribuye a difundir la identidad cultural nacional y la imagen de la ciudad. Cada patrimonio cultural inmaterial encierra valores singulares y tiene el potencial de convertirse en un recurso del turismo cultural si se conserva y se explota de manera adecuada./.



