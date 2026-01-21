Partido Comunista de Vietnam sigue cosechando gloria

El XIV Congreso Naciona del Partido Comunista de Vietnam (PCV) reviste un significado histórico porque marca un punto de inflexión entre lo que se ha conseguido hasta la fecha y el curso ascendente del proceso de Doi Moi (Renovación), que pudo conducir hacia importantes etapas de desarrollo de post guerra luego de 51 años de la reunificación nacional.



El periodista cubano de Prensa Latina, Luis Manuel Arce Isaac. Fuente: VNA



Así lo afirmó durante una entrevista concedida a la VNA el periodista cubano Luis Manuel Arce Isaac, quien resaltó la crucial importancia de este Congreso en la definición de los objetivos y orientaciones para el desarrollo nacional en la nueva etapa, en un contexto internacional muy complicado.



El propio lema del Congreso subraya la trascendencia de este evento, pues no se trata solamente de un slogan, sino una decisión inspiradora que evoca el pensamiento y objetivos patrióticos de Ho Chi Minh: “Bajo la gloriosa bandera del Partido, unir fuerzas y voluntades para cumplir con éxito los objetivos de desarrollo del país hasta 2030; afirmar la autonomía estratégica, la resiliencia y la confianza para avanzar con firmeza en la era de ascenso nacional, por la paz, la independencia, la democracia, la prosperidad, la civilización y la felicidad, con pasos firmes hacia el socialismo”, dijo.



Según Arce Isaac, más que todo, es una orden, un mandato, un reafirmación de la determinación de seguir impulsando de manera integral la obra de renovación iniciada hace 96 años, continuada durante 45 años de una durísima lucha por la liberación, y perfeccionada en los siguientes 40 años para llegar a este momento histórico de 2026 cuando las condiciones nacionales a internacionales han cambiado tanto, se han superado todos los escollos encontrados en el camino con mucho esfuerzo, pero con el aliciente de que el resultado del trabajo hacia la felicidad es tangible, y mucho más prometedor el futuro que se avecina y cuya luz es la indudable materialización de la nueva sociedad basada en una visión para 2045, cuando se conmemorará el centenario de la fundación de la República (1945-2045).



Es hermoso poder ver este momento y congratular a los nuevos líderes que son resultado del cambio que, a pesar de los paradigmas propios de la época, mantienen los principios fundacionales del partido y de grandes héroes de la patria como Phan Van Dong, Vo Nguyen Giap y otros que acompañaron desde la juventud hasta su desaparición física a Nguyen Ai Quoc, el inmortal Ho Chi Minh, expresó.



El periodista cubano mostró su admiración por los logros cosechados por el pueblo vietnamita bajo el liderazgo del PCV en los últimos 40 años de Doi Moi, teniendo en cuenta el crecimiento económico promedio anual de 6,3% dentro el período 2021–2025, la consolidación de la defensa y la seguridad nacional, la posición elevada del país en la arena internacional y los avances significativos del trabajo de construcción y rectificación de las filas del Partido, junto con la reorganización del aparato administrativo.



El Programa de Acción para la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido servirá para identificar los avances estratégicos y las tareas clave, con el fin de impulsar al país con fuerza en una nueva era de desarrollo y bienestar, aseguró.



Recalcó con absoluta seguridad, que la historia de Vietnam inspira no solo por esos logros numéricos, sino por la forma abnegada y constructiva que lo ha hecho, y en particular por la determinación de garantizar el crecimiento, la implementación efectiva de políticas, la centralidad de las personas en el desarrollo y el fortalecimiento institucional./.