Partido colombiano destaca liderazgo de Vietnam en el XIV Congreso

La Unión Patriótica (UP), fuerza política importante de la coalición gobernante en Colombia, destacó el significado histórico del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, subrayando el papel del país asiático como referente moral para las fuerzas progresistas mundiales.

Hanói está bellamente decorada para dar la bienvenida al XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Foto: Hung Manh/VNA

En declaraciones exclusivas a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el secretario general de la UP, Gabriel Becerra Yáñez, enfatizó que el evento trasciende el ámbito nacional, captando la atención y expectativas de movimientos globales que luchan por la paz, justicia social e independencia.

En un contexto internacional marcado por la inestabilidad, Vietnam sigue siendo visto como un símbolo de perseverancia en la independencia nacional, el autodesarrollo y la construcción del socialismo adaptado a sus condiciones reales, afirmó.

El dirigente colombiano, cuyo partido participa directamente en la formulación de políticas del Gobierno del Pacto Histórico, expresó profunda admiración por la trayectoria histórica de Vietnam, desde su lucha anticolonial hasta la actual etapa de construcción y defensa nacional.

Señaló que el Congreso ocurre en un momento crucial, marcado por el balance de 40 años de Doi Moi (Renovación), la evaluación de los objetivos del XIII Congreso y la definición de orientaciones estratégicas hacia las metas de 2030 y 2045.

Valoró positivamente el proceso preparatorio amplio y democrático, con participación de cuadros, militantes, intelectuales y diversos sectores populares, considerándolo base del consenso social y del liderazgo partidista.

La UP expresó un particular interés en los temas centrales de la agenda, especialmente en la construcción de un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

En cuanto a los retos globales del cambio climático, Becerra Yáñez destacó que Vietnam haya establecido la protección ambiental y el desarrollo sostenible como pilares fundamentales de su política nacional. También resaltó la importancia de la perfección de la economía de mercado con orientación socialista, que combina el papel regulador del Estado con la garantía del bienestar social.

Desde una perspectiva latinoamericana, el dirigente colombiano indicó que la experiencia de Vietnam es de gran valor para una región que enfrenta crecientes presiones sobre su soberanía, el control de recursos y una inestabilidad geopolítica cada vez más acentuada.

"En este contexto, seguimos de cerca y valoramos la experiencia de Vietnam como un ejemplo de cómo combinar con éxito independencia nacional, desarrollo económico, justicia social y estabilidad política", afirmó.

Subrayó la importancia de fortalecer el intercambio de experiencias, el diálogo político y la cooperación entre las fuerzas progresistas y de izquierda de ambos países, así como entre Vietnam y América Latina, con el objetivo de enfrentar retos comunes.

Reafirmando los lazos de amistad y solidaridad, la UP renovó su compromiso con el Partido Comunista, el Gobierno y el pueblo de Vietnam, basado en el internacionalismo y la lucha compartida por la paz, la autodeterminación y la justicia social.

Becerra Yáñez expresó su confianza en que el éxito del XIV Congreso contribuirá a consolidar un Vietnam próspero, independiente y socialista, a la par que fortalecerá la solidaridad y la amistad entre los pueblos./.