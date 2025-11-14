Parlamento vietnamita debate cuestiones relacionadas con el sector de construcción

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam escuchará hoy por la mañana el Informe de verificación sobre la política de inversión del Proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional Gia Binh y debatirá el proyecto de Ley de Construcción (modificada), como parte de su décimo período de sesiones de la XV Legislatura.

En consonancia con el espíritu de renovación del pensamiento legislativo, el proyecto de Ley de Construcción (modificada) se reestructura para regular únicamente las cuestiones marco, de carácter novedoso y dentro de la competencia del Parlamento. El borrador consta de ocho capítulos y 97 artículos, una reducción de 71 artículos respecto a la ley vigente.

Las enmiendas se centran en tres grupos principales de cuestiones, a saber, la renovación del método y mejora de la eficiencia en la gestión de inversiones en construcción; la simplificación y reducción de los procedimientos administrativos y condiciones para la inversión empresarial; y la clarificación de las responsabilidades de la gestión estatal y de los actores participantes en las actividades de construcción.

En cuanto a la renovación de los métodos de gestión, el proyecto modifica las disposiciones relativas a la clasificación de los proyectos para determinar el contenido de la gestión estatal según cada forma de inversión; las normas sobre gestión de proyectos; y los principios para la determinación y gestión de costos, en consonancia con las prácticas internacionales.

Respecto a la simplificación de los procedimientos administrativos, el borrador enmienda las disposiciones sobre la elaboración y evaluación de proyectos de inversión en construcción conforme al espíritu de agilización; y sobre la elaboración, evaluación y aprobación de los diseños de construcción, eliminando la evaluación del diseño de ejecución posterior al diseño básico por parte de los órganos especializados.

Los inversionistas asumirán la responsabilidad de controlar todos los diseños posteriores a la aprobación del proyecto, mientras se fortalece la responsabilidad de los consultores de diseño y verificación en materia de seguridad estructural, prevención contra incendios y cumplimiento de reglamentos y normas técnicas.

El proyecto también revisa las disposiciones sobre la concesión de licencias de construcción, ampliando los casos exentos y simplificando los procedimientos, garantizando que, desde la etapa preparatoria hasta el inicio de obra, el órgano estatal solo realice un control administrativo por proyecto.

Asimismo, se reforma el proceso de concesión de licencias mediante la implementación de trámites totalmente en línea, la simplificación de expedientes y condiciones, y la reducción del plazo de resolución a un máximo de siete días.

En la sesión de la tarde, el Parlamento votará la Resolución sobre el plan de asignación del presupuesto estatal para 2026 y debatirá en el pleno el proyecto de Ley de Seguro de Depósitos (modificada).

Además, celebrará una sesión a puerta cerrada para examinar la ratificación de un acuerdo internacional en el ámbito de asuntos exteriores, a propuesta del Presidente del país./.