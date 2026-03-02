Parlamento vietnamita analiza preparativos para primer período de sesiones de XVI Legislatura

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Vietnam debatió hoy por segunda vez los preparativos para el primer período de sesiones de la XVI Legislatura, una cita de especial relevancia prevista para abril, en la que se definirán la estructura del aparato estatal, el personal de alto nivel, la agenda legislativa y diversos asuntos socioeconómicos.

El presidente de la AN, Tran Thanh Man, interviene en la cita (Foto: VNA)



En sus conclusiones, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, elogió la preparación proactiva de las agencias y manifestó su acuerdo, en términos generales, con el programa propuesto.



En relación con los procedimientos de personal, aprobó presentar dos opciones al Parlamento -un proceso abreviado o uno tradicional- para su consideración y votación en la sesión preparatoria. El período de sesiones será transmitido en directo a partir de la presentación de los proyectos de resolución sobre la elección de los principales dirigentes, incluidos el titular de la AN, el presidente de la República, el primer ministro y el jefe del Tribunal Supremo Popular, antes de la ceremonia de juramento. Asimismo, subrayó que no habrá juramentos duplicados, con el fin de ahorrar tiempo y costos.



Thanh Man instó a los organismos competentes a completar de manera rigurosa y oportuna los expedientes de los proyectos de leyes y resoluciones, y a posponer firmemente aquellos que no cuenten con documentación suficiente.



En el contexto de una situación internacional compleja, especialmente por las tensiones en Oriente Medio, exhortó al Gobierno a preparar de forma proactiva escenarios flexibles de gestión socioeconómica para presentarlos ante la AN, garantizando así el cumplimiento de los objetivos de crecimiento fijados para el próximo período.



Al detallar el programa previsto, el secretario general de la AN y jefe de su Oficina, Le Quang Manh, informó que la reunión preparatoria del primer período de sesiones tendrá lugar la tarde del domingo 5 de abril de 2026; la inauguración oficial será la mañana siguiente y la clausura está prevista para el 25 de ese mes.

Las sesiones se dividirán en dos etapas: la primera, del 6 al 11 de abril, se centrará en el trabajo de personal y en el debate de algunos proyectos de ley; la segunda, del 20 al 25 de abril, estará dedicada al debate y votación de leyes y resoluciones socioeconómicas. Entre ambas fases habrá un receso de ocho días (del 12 al 19 de abril) para que los organismos revisen y ajusten los textos legales.



Durante la reunión, los miembros del Comité Permanente formularon propuestas clave para renovar y elevar la calidad de las sesiones.



En materia logística, Nguyen Khac Dinh, vicepresidente del órgano legislativo, sugirió completar con prontitud los procedimientos de acreditación de los diputados -previstos para finales de marzo-, a fin de entregar los certificados y elegir a los jefes de delegación antes de la inauguración. También pidió a la Oficina de la AN preparar las tabletas, instalar el software “Asamblea Nacional 2.0” y ofrecer capacitación técnica exhaustiva a los nuevos legisladores.



Ante la propuesta de aplicar un procedimiento abreviado para el trabajo de personal, Le Thi Nga, vicepresidenta permanente de la Comisión de Aspiraciones Populares y Supervisión, y Nguyen Thanh Hai, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, recomendaron estudiar y preparar cuidadosamente distintos escenarios para que la AN los considere en la sesión preparatoria.



En cuanto al trabajo legislativo, Nguyen Dac Vinh, presidente de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales, y Hoang Thanh Tung, titular de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales, señalaron retrasos en la presentación de expedientes. Thanh Tung propuso aplazar sin excepción hasta el período de sesiones de fin de año cualquier proyecto que no cumpla con los plazos de documentación, con el objetivo de garantizar la disciplina y la calidad en la elaboración legislativa.



Por su parte, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, en representación del Gobierno, sugirió incorporar varios puntos adicionales a la agenda, entre ellos proyectos de enmienda a la Ley del Banco Estatal de Vietnam y a la Ley contra el Blanqueo de Capitales, así como informes sobre el proyecto del ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, la línea ferroviaria Lao Cai–Hanoi–Hai Phong, el desarrollo de metro urbano en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y el plan quinquenal de endeudamiento y amortización de la deuda pública./.