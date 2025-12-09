Parlamento vietnamita aborda medidas para combatir evasión de responsabilidades en función pública

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy los informes de trabajo de los presidentes del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía Suprema Popular, así como el trabajo en la prevención y lucha contra el crimen, la corrupción, la ejecución de sentencias y la solución de denuncias y quejas de los ciudadanos.

Recepción y procesamiento de expedientes en el Centro de Servicios de la Administración Pública de la provincia de Bac Binh. (Foto de ilustración: VNA)

El informe de verificación de la Comisión de Asuntos Jurídicos indicó que, aunque los delitos y las infracciones legales han disminuido un 21% en comparación con el mismo período del año anterior, algunos crímenes como el fraude, la apropiación de bienes y la alteración del orden público han aumentado.



Además, la identificación de los delitos aún no ha seguido el ritmo de los cambios, especialmente en lo que respecta a los crímenes relacionados con el uso de tecnología avanzada.



En cuanto al manejo de las infracciones legales, se han descubierto nuevas tácticas utilizadas por los delincuentes en delitos económicos, fraudes y contrabando, con un aumento del 181% en la recuperación de activos relacionados con la corrupción.



Sin embargo, los delitos relacionados con las drogas y las violaciones de seguridad alimentaria siguen siendo complejos, generando serias preocupaciones.



El trabajo en la lucha contra la corrupción ha logrado resultados positivos, destacándose la identificación y tratamiento de casos de corrupción importantes, con una recuperación eficaz de bienes mal habidos.



La Comisión de Asuntos Jurídicos sugirió al Gobierno continuar perfeccionando el marco legal y fortalecer las medidas preventivas y punitivas en la lucha contra la corrupción, especialmente en áreas susceptibles a prácticas corruptas.



Un tema clave señalado fue la necesidad de abordar la situación en la que los funcionarios evitan responsabilidades, o temen actuar por miedo a cometer errores.



En la sesión vespertina, la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la revisión del presupuesto para la carrera económica de 2025 con el fin de apoyar a las provincias en la recuperación de los efectos de los desastres naturales.



También se presentará un informe sobre la implementación de las conclusiones del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam respecto al Proyecto de la Planta de pulpa de madera Phuong Nam./.