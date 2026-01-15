Parlamento de Vietnam distingue a colectivos e individuos destacados en transformación digital

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, entregó el 14 de enero Certificados de Mérito del Comité Permanente del organismo legislativo a tres colectivos y 11 individuos con logros sobresalientes en la labor de transformación digital del Parlamento en 2025.

En la ceremonia de entrega de Certificados de Mérito. Foto: Tuan Anh - VNA

El año pasado, el proceso de transformación digital de la Asamblea Nacional continuó recibiendo una atención, liderazgo y dirección directos y constantes por parte del titular del Parlamento, así como de los dirigentes parlamentarios. Ello permitió definir con claridad los objetivos, unificar la percepción y la acción, e impulsar de manera eficaz y coherente la construcción y el despliegue del Parlamento Digital.

Tras la promulgación de la Resolución No. 57-NQ/TW por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre avances decisivos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional, el Comité partidista de la Asamblea Nacional emitió oportunamente un plan para su implementación.

Asimismo, la legislación aprobó la Resolución No. 193/2025/QH15 sobre la aplicación piloto de determinados mecanismos y políticas especiales destinados a generar avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital a nivel nacional.

Se estableció el Comité Directivo para la Transformación Digital de la Asamblea Nacional y se promulgó una resolución sobre la construcción y el desarrollo del Parlamento Digital para el período 2024–2026.

Paralelamente, se ha prestado atención a la capacitación en competencias digitales para los diputados, funcionarios y empleados de los organismos de la Asamblea Nacional, con el fin de utilizar de manera eficaz las tecnologías en el desempeño de sus funciones.

En particular, la promoción de la aplicación de tecnologías, inteligencia artificial y transformación digital ha contribuido a elevar la calidad de la elaboración de leyes y resoluciones del Parlamento.

El mismo día, al presidir la Conferencia de balance de la labor de transformación digital de la Asamblea Nacional, el subtitular del Parlamento, Nguyen Khac Dinh, instó a la Oficina parlamentaria a acelerar la finalización y la puesta en funcionamiento oficial de los sistemas y programas informáticos que han sido probados con éxito, así como a agilizar la aceptación y los procedimientos correspondientes para los programas restantes.

Se dará prioridad a los sistemas que sirven directamente a las actividades legislativas, de supervisión y de decisión sobre asuntos importantes del país, especialmente los programas informáticos destinados al trabajo electoral.

Asimismo, el también jefe del Comité Directivo para la Transformación Digital del Parlamento solicitó continuar la actualización y promulgación de la Arquitectura del Parlamento Digital 2.0; construir el Centro de Datos Digitales de la Asamblea Nacional de manera sincronizada con los datos digitales del Partido, el Gobierno y otros organismos, con el objetivo de completarlo en el tercer trimestre de 2026./.