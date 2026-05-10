Parlamento de Vietnam debatirá preparativos para segundo período de sesiones de XVI Legislatura

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam celebrará la mañana del 11 de mayo su segunda reunión, en la que abordará, entre otros temas, los preparativos para el segundo período de sesiones de XVI Legislatura.



En la sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, 20 de abril de 2026. Foto: VNA

El presidente de la AN, Tran Thanh Man, ofrecerá el discurso inaugural y copresidirá la reunión junto con los vicepresidentes de la AN, según informó la Oficina del Parlamento.

Durante la sesión, los participantes estudiarán y votarán una ordenanza destinada a modificar y complementar varios artículos de la normativa sobre la consolidación de documentos jurídicos.

Asimismo, analizarán un informe sobre la atención y resolución de las peticiones de los ciudadanos por parte de la AN durante marzo y abril.

Además, el Comité Permanente evaluará los resultados del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la AN, celebrado en abril pasado, y emitirá opiniones preliminares sobre los preparativos del segundo período de sesiones, previsto para finales de este año./.