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Parlamento de Vietnam debatirá preparativos para segundo período de sesiones de XVI Legislatura
El presidente de la AN, Tran Thanh Man, ofrecerá el discurso inaugural y copresidirá la reunión junto con los vicepresidentes de la AN, según informó la Oficina del Parlamento.
Durante la sesión, los participantes estudiarán y votarán una ordenanza destinada a modificar y complementar varios artículos de la normativa sobre la consolidación de documentos jurídicos.
Asimismo, analizarán un informe sobre la atención y resolución de las peticiones de los ciudadanos por parte de la AN durante marzo y abril.
Además, el Comité Permanente evaluará los resultados del primer período de sesiones de la XVI Legislatura de la AN, celebrado en abril pasado, y emitirá opiniones preliminares sobre los preparativos del segundo período de sesiones, previsto para finales de este año./.