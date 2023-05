Parlamento considera programa de elaboración de leyes y ordenanzas de 2024

Hanoi (VNA) – Los legisladores de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam discutieron esta mañana el programa de elaboración de leyes y ordenanzas para 2024 y los ajustes al de 2023, como parte de su quinto periodo de sesiones de la XV legislatura.



También escucharán la propuesta del Gobierno y el informe de verificación de la Comisión de Finanzas y Presupuesto de la AN sobre la práctica de ahorro y lucha contra el despilfarro en 2022.



Por la tarde, la AN atenderá a la propuesta del Gobierno y el informe de verificación de la Comisión de Finanzas y Presupuesto sobre la asignación de capital a las tareas y proyectos del programa de recuperación y desarrollo socioeconómico; la asignación y ajuste del plan de inversión pública de mediano plazo para 2021 - 2025, la asignación del capital de inversión de los programas objetivo nacionales para 2023; y un informe sobre los cambios al proyecto de Ley de Precios (modificada).



Luego, los legisladores analizarán algunos temas debatibles sobre este proyecto de ley, que comprende ocho capítulos y 74 artículos./.