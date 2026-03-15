ONU Mujeres: Alta participación femenina en elecciones de Vietnam es una señal positiva

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, con diputadas de la XV Legislatura. Foto: Doan Tan - VNA

En el marco de la jornada electoral que se celebra hoy en todo el país, la representante residente de ONU Mujeres en Vietnam, Caroline Nyamayemombe, calificó como un hito alentador que más del 45% de los candidatos a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional sean mujeres.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la funcionaria internacional destacó que esta cifra no solo cumple con las disposiciones legales del país, sino que refleja una transformación profunda en el papel y la posición de la mujer en la vida política contemporánea de la nación indochina.



Según Nyamayemombe, el hecho de que 864 candidatos oficiales incluyan una representación femenina tan robusta responde a una combinación de factores estructurales y sociales. Por un lado, evidencia la creciente capacidad y el deseo de las mujeres vietnamitas de participar directamente en los procesos de toma de decisiones y en la elaboración de leyes que impactan la prosperidad nacional. Por otro lado, resalta un cambio en la percepción pública, donde el apoyo de las familias y las comunidades hacia las mujeres que asumen roles de liderazgo es cada vez más evidente, superando los tradicionales prejuicios de género que suelen relegar a la mujer al ámbito privado.

La representante residente de ONU Mujeres en Vietnam, Caroline Nyamayemombe. Foto: VNA

La representante de la entidad de las Naciones Unidas subrayó que este progreso es el resultado de esfuerzos sostenidos por parte del Gobierno de Vietnam para consolidar un marco jurídico y político que promueva la igualdad de género. Las inversiones a largo plazo en educación y el desarrollo de competencias han creado un entorno propicio para que las voces femeninas sean escuchadas. Desde la perspectiva de ONU Mujeres, esta tendencia no solo fortalece la gobernanza actual, sino que envía un mensaje inspirador a las nuevas generaciones sobre la viabilidad de la carrera política para las mujeres en una era de desarrollo dinámico.



En cuanto al impacto de esta representación en la calidad de la administración pública, Nyamayemombe señaló que la diversidad de voces en el Parlamento enriquece el debate nacional. La evidencia global sugiere que cuando las mujeres participan de manera sustancial en las legislaturas, los organismos tienden a priorizar temas fundamentales de bienestar social, tales como la salud, la educación, la seguridad social y la equidad ante la ley.



Con una representación femenina que ya superaba el 30% en la legislatura anterior, Vietnam se consolida como uno de los líderes en la región de Asia-Pacífico en términos de paridad parlamentaria, lo que garantiza políticas públicas más inclusivas y centradas en el ciudadano, destacó.

Para el futuro inmediato, la funcionaria recomendó que el país continúe fortaleciendo la implementación de la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género 2021-2030, especialmente mediante mecanismos de monitoreo y la asignación de recursos adecuados para el liderazgo femenino.



Asimismo, enfatizó la importancia de ampliar las redes de mentoría para candidatas jóvenes y promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado no remuneradas. Estos pasos permitirán que las mujeres vietnamitas sigan brillando y aporten plenamente su talento en la nueva etapa de desarrollo del país, asegurando que la igualdad de oportunidades sea el motor de una sociedad más justa y competitiva./.