ONU elogia logros de fuerzas de seguridad pública popular de Vietnam

Nueva York (VNA) - El secretario general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Atul Khare, y el asesor de policía de la ONU, Faisal Shahkar, expresaron su admiración por los logros de las fuerzas de Seguridad Pública Popular de Vietnam durante las últimas ocho décadas, destacando su papel clave en el mantenimiento de la seguridad y el orden social, lo que impulsa el desarrollo socioeconómico y la integración internacional del país.



Panorama de la ceremonia (Foto: VNA)



En una ceremonia realizada el 20 de agosto (hora local) para celebrar el 80.º aniversario de la fundación de la Seguridad Pública Popular de Vietnam (19 de agosto de 1945-2025), organizada por la misión permanente de Hanoi ante la ONU en Nueva York, los funcionarios de la mayor organización mundial destacaron la participación, las contribuciones, el profesionalismo y la férrea disciplina de las fuerzas vietnamitas, incluidos los oficiales en las operaciones de mantenimiento de la paz.



Recalcaron que las contribuciones de esas fuerzas ayudan a fortalecer la paz y la seguridad internacionales, promoviendo al mismo tiempo los valores fundamentales de la Carta de la ONU y el multilateralismo.



En su discurso durante el evento, el embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante la ONU, subrayó la importancia de la histórica victoria de la Revolución de Agosto para el destino del país y su lucha por la liberación nacional, destacando las contribuciones cruciales de las fuerzas de Seguridad Pública Popular.



Durante los últimos 80 años, afirmó, esas fuerzas han crecido de forma constante, destacándose en la protección de la seguridad nacional, el mantenimiento del orden social y la lucha contra la delincuencia; señalando además que, junto con el Ejército Popular de Vietnam, también asumen un papel cada vez más activo y eficaz en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.



Hung Viet recordó hitos clave en la participación de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, incluido el establecimiento de la Unidad de Mantenimiento de la Paz No. 1 de la Policía de Vietnam en julio de 2024. Cabe destacar que las mujeres oficiales del país indochino representan más del 30% de los agentes de Seguridad Pública desplegados en misiones de mantenimiento de la paz, lo que reafirma el firme compromiso de Vietnam con la agenda de la ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS).



Aprovechó la ocasión para agradecer a los líderes de la ONU, el Departamento de Operaciones de Paz, la Policía de la ONU, las agencias pertinentes y los Estados miembros de la institución multilateral por su apoyo para que las fuerzas de Seguridad Pública de Vietnam puedan cumplir con sus misiones.



El diplomático reiteró el deseo de Vietnam de fortalecer aún más la cooperación con sus socios internacionales para abordar conjuntamente los desafíos comunes de seguridad y contribuir a la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en el mundo./.