Numerosas empresas vietnamitas participan en Feria Internacional de Alimentación WorldFood Moscow 2025

Moscú (VNA) – Vietnam está representado por 65 empresas en la 34.ª edición de la Feria Internacional de Alimentación WorldFood Moscow 2025, que abrió sus puertas en el centro de exposiciones Crocus Expo, en la capital rusa.



El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, en el pabellón vietnamita. (Fuente: VNA)



El evento reúne a más de 1.000 expositores procedentes de más de 30 países y 60 regiones rusas.



Las compañías vietnamitas presentan una variada oferta de productos agrícolas clave, como arroz, café, anacardos, pimienta, dulces, frutas frescas, así como una amplia gama de alimentos procesados y productos orgánicos. En especial, los artículos que cuentan con certificaciones internacionales en seguridad alimentaria y calidad biológica han destacado y generado un gran interés entre los asistentes.



Durante la inauguración del pabellón de Vietnam, Hoang Minh Chien, subdirector del Departamento de Promoción del Comercio del Ministerio de Industria y Comercio, resaltó el compromiso de las empresas vietnamitas por fortalecer su marca y avanzar en su integración en las cadenas globales de suministro.



Asimismo, expresó su deseo de que las empresas vietnamitas y rusas actúen con iniciativa y creatividad, transformando las oportunidades de esta feria en acuerdos concretos y colaboraciones reales.



Señaló que el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam está dispuesto a brindar todo el respaldo necesario para impulsar estas iniciativas.



Por su parte, Aleksander Ezhov, director del evento, recordó los históricos lazos de amistad entre Rusia y Vietnam, y destacó la positiva evolución del comercio bilateral, reflejada en el creciente número de empresas vietnamitas participantes. Mostró su confianza en que la cooperación económica y comercial entre ambos países seguirá fortaleciéndose.



Según los asistentes, el mercado ruso representa un gran potencial para los productos agrícolas vietnamitas, especialmente los tropicales. Participar en esta feria supone una excelente oportunidad para que las empresas de Vietnam refuercen su presencia en el mercado internacional.



Nguyen Dac Minh, presidente del Grupo Minh Trung Vietnam, opinó que la participación en ferias internacionales de este calibre no solo promueve los productos vietnamitas, sino que también proyecta una imagen moderna del país.



Añadió que Vietnam ha cambiado notablemente desde el fin de la guerra, y hoy es una nación desarrollada e integrada al mundo.



La feria WorldFood Moscow 2025 estará abierta hasta el 19 de septiembre./.