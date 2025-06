Nuevos hallazgos en el santuario de My Son revelan estructuras inéditas de la civilización Champa

Quang Nam, Vietnam (VNA)- Los recientes descubrimientos en el grupo de torres L del santuario de My Son, reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, revelan estructuras arquitectónicas inéditas que sugieren su uso como espacio de descanso y preparación ritual de la élite, arrojando nueva luz sobre la relación entre religión, poder y arquitectura en la civilización Champa.

Expertos vietnamitas e indios supervisan las obras de restauración de la Torre F, parte del Sitio de Patrimonio Mundial de My Son. (Fuente: VNA)

Durante más de dos semanas, la arqueóloga italiana Patrizia Zolese, directora de la Fundación C.M. Lerici, junto a expertos vietnamitas e italianos, ha liderado las excavaciones en el grupo de torres L, ubicado en el núcleo del sitio patrimonial en la comuna Duy Phu, provincia de Quang Nam. El equipo ha llevado a cabo un cuidadoso proceso de limpieza y documentación científica de las ruinas colapsadas, con el fin de proteger las bases arquitectónicas enterradas bajo siglos de sedimentos.

Según Patrizia Zolese, las primeras observaciones indican que el diseño y la estructura del grupo L no solo difieren claramente de otros templos en My Son, sino también del estilo característico del arte Champa. Uno de los descubrimientos más destacados es la torre L1, con un sistema de techos a dos niveles, construida a principios del siglo XV. Este tipo de construcción no se había documentado previamente en templos del pueblo Champa.

Los investigadores consideran que el grupo L fue utilizado como espacio de transición para los monarcas durante ceremonias religiosas.

Muy cerca del grupo L se encuentran los grupos E y F, que incluyen un total de once torres. Actualmente, estas estructuras están siendo restauradas con urgencia por expertos de Vietnam y de la India, bajo la supervisión del ingeniero arqueólogo Danve D.S. del Servicio Arqueológico de la India (ASI). En 2025, los esfuerzos se centrarán especialmente en la restauración de las torres F1, F2 y F3.

Los grupos E y F presentan una combinación única de materiales como ladrillo, madera y tejas. Las torres fueron construidas mediante el ensamblaje de ladrillos sin mortero, una técnica tradicional que se preservará durante la restauración para mantener la autenticidad del sitio.

Nguyen Van Tho, jefe del Departamento de Conservación del Patrimonio de My Son, subrayó que estos hallazgos confirman el valor universal excepcional del sitio, no solo por su antigüedad, sino también por la riqueza artística y cultural que representa. Entre los elementos descubiertos destacan esculturas que sugieren la práctica del culto a Shiva y evidencias de intercambios culturales entre el reino Champa y otras civilizaciones antiguas de la región.

Debido a los efectos del tiempo y de factores ambientales, muchas estructuras en My Son han sufrido daños graves. Por ello, la conservación urgente, especialmente de las torres de los grupos E y F, es una tarea prioritaria para las autoridades y comunidades patrimoniales.

Recientemente, Hoang Dao Cuong, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam, firmó una resolución autorizando nuevas excavaciones en el grupo L, con una superficie de 150 metros cuadrados. Estos trabajos, realizados en colaboración con el Instituto de Conservación de Monumentos, el Instituto de Arqueología de Vietnam y la Fundación C.M. Lerici, no solo refuerzan la relevancia global del santuario de My Son, sino que también prometen arrojar luz sobre secretos milenarios aún escondidos bajo sus torres antiguas./.