Modelo sostenible de abejas sin aguijón impulsa la economía verde en provincia vietnamita

An Giang, Vietnam (VNA) - Aprovechando la vegetación abundante de la zona montañosa fronteriza de la provincia de An Giang, Nguyen Trung Thanh, oriundo del barrio Thoi Son, ha desarrollado con éxito un modelo de cría de abejas sin aguijón en armonía con la naturaleza, que le genera altos ingresos y le valió el primer premio del Concurso “Ideas Creativas de Emprendimiento de An Giang 2025”.

Trung Thanh ha desarrollado con éxito un modelo de cría de abejas sin aguijón en armonía con la naturaleza. (Fuente: VNA)

Criado en la región de Bay Nui, Trung Thanh conocía desde niño la especie abeja sin aguijón (Meliponini), nativa de los bosques locales. Estas abejas, más pequeñas y dóciles que las melíferas, se alimentan del néctar y polen de plantas medicinales, lo que favorece tanto la polinización como la producción de miel con alto valor biológico, creando así un modelo de agricultura verde y sostenible.

A partir de 18 colonias iniciales, tras tres años Trung Thanh ha logrado más de 500 colmenas en un área de 2.000 m², y fundó la empresa Mekong Bee de cría de abejas medicinales. Su método se basa en el principio “seguir el ritmo natural”: sin productos químicos ni extracción forzada de miel.

Cada colmena produce alrededor de un litro al año, extraído con técnicas suaves que no dañan la estructura del panal. Gracias a su pureza, la miel se vende a unos 90 dólares por litro, y cada colmena reproductora cuesta unos 90 dólares, lo que le deja una ganancia anual cercana a tres mil 300 dólares.

El producto se comercializa en farmacias tradicionales y modernas, empresas cosméticas y plataformas de comercio electrónico.

Según Truong Thanh Thuy, directora del Centro de Apoyo al Emprendimiento Juvenil de An Giang, el modelo se ajusta a la orientación de economía verde, circular y al programa OCOP (Cada comuna, Un producto) de la provincia.

Trung Thanh colabora con las autoridades locales para ayudar a 25 hogares pobres del barrio Thoi Son, proporcionándoles 10 colmenas a cada uno, junto con capacitación y compra garantizada del producto.

En el futuro, planea obtener la certificación OCOP de 4 estrellas y el indicador geográfico “Miel de abeja sin aguijón Bay Nui – An Giang”, además de ampliar la distribución. Para Trung Thanh, la combinación entre las abejas sin aguijón y las plantas medicinales no solo genera beneficios económicos, sino que también contribuye a preservar el ecosistema, impulsar el turismo ecológico y mejorar la salud comunitaria./.