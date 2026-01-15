Misión vietnamita ante la ONU informa a la prensa internacional sobre XIV Congreso del Partido

El embajador Do Hung Viet, jefe de la misión permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas (ONU), presidió un encuentro para informar a la prensa internacional en Nueva York sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista.



El embajador Do Hung Viet habla en el evento. Foto: VNA



El encuentro contó con la participación de la Unidad de Acreditación y Enlace con los Medios (MALU) de la secretaría de la ONU, junto con más de 20 importantes medios de comunicación internacional, incluyendo Reuters, CNBC, Le Monde, Al Jazeera, NHK, Nikkei, Kyodo News, Asahi Shimbun, Xinhua, CCTV, RIA Novosti, TASS, SABC News, entre otros.

En el evento, el embajador Hung Viet afirmó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam tiene un significado sumamente importante al marcar la conclusión de los 40 años de Doi Moi (Renovación), evaluar la implementación de la Resolución del XIII Congreso, así como definir los objetivos y orientaciones de desarrollo en la próxima etapa.



Resaltó algunos nuevos puntos destacados en los documentos del Congreso, incluido “tres avances estratégicos” para impulsar el país en la nueva era, a saber, perfeccionar el marco institucional, desarrollar el recurso humano e impulsar el desarrollo de infraestructura; establecer nuevo modelo de crecimiento, enfocando en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital como motor principal; reconocer al sector privado como uno de los motores más importantes de la economía, y considerar la protección del medio ambiente, junto con el desarrollo socioeconómico, como la tarea principal.



En cuanto a las relaciones diplomáticas, el embajador dijo que el XIV Congreso establecerá por primera vez que la política exterior y el impulso de la integración internacional, junto con la defensa y la seguridad, constituyen tareas clave y permanentes.



En el evento. Foto: VNA



Al mismo tiempo, el Congreso reafirmará que Vietnam mantendrá de manera consecuente una política exterior de independencia, autodeterminacion, paz, amistad, cooperación y desarrollo, de multilateralización y diversificación de las relaciones exteriores, basada en la igualdad y el beneficio mutuo, siendo amigo, socio confiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional, garantizando al más alto nivel los intereses nacionales y del pueblo sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.



En esta ocasión, Hung Viet también compartió informaciones actualizadas sobre la situación del desarrollo socioeconómico y los logros de la diplomacia vietnamita en 2025.



Respecto a las prioridades de Vietnam en las Naciones Unidas en 2026, reafirmó que el país seguirá apoyando firmemente el multilateralismo y el papel central de la ONU en el sistema de gobernanza global, y promoverá una participación cada vez más activa y proactiva en la solución de los desafíos comunes mundiales, incluido el compromiso de desempeñar eficazmente el cargo de presidente de la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), prevista para abril y mayo de 2026./.