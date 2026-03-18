Ministro de Defensa de China visita Vietnam para actividades de intercambio fronterizo

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El ministro de Defensa de China, Dong Jun, llegó hoy a Vietnam para participar en las actividades del X Intercambio Amistoso de Defensa Fronteriza entre ambos países.

El alto funcionario chino, acompañado por una delegación de alto nivel, fue recibido oficialmente en la provincia de Quang Ninh por el ministro de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang. La ceremonia tuvo lugar en la puerta fronteriza internacional de Mong Cai, en un ambiente marcado por la cordialidad, con la presencia de autoridades locales, mandos militares y pobladores.

Tras los actos protocolares y la visita al hito fronterizo, ambos ministros participaron en la plantación de un “árbol de la amistad”, símbolo del compromiso compartido de fortalecer las relaciones de cooperación y vecindad entre Vietnam y China.

Como parte de la agenda, las delegaciones asistieron también a la ceremonia de inicio de las obras de la Estación sanitaria de Amistad en la comuna de Hai Son. El proyecto, financiado por el Ministerio de Defensa de Vietnam, contará con dos plantas y 32 salas destinadas a servicios médicos generales y áreas administrativas.

Las autoridades locales destacaron la importancia de esta infraestructura para mejorar la atención sanitaria de la población y de las fuerzas desplegadas en la zona fronteriza./.