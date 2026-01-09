Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam refuerza seguridad para XIV Congreso Nacional del Partido

Hanoi (VNA) Las tareas para garantizar la seguridad del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam se identifican como la máxima prioridad y el principal enfoque de la fuerza policial en los primeros meses de 2026.

El general de división Nguyen Quoc Toan, jefe de Oficina del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y su portavoz, en el evento. (Fuente: VNA)





Así lo afirmó el general de división Nguyen Quoc Toan, jefe de Oficina del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y su portavoz, durante la conferencia de prensa ordinaria de la cartera, organizada hoy en Hanoi.



Nguyen Quoc Toan reiteró que el Ministerio de Seguridad Pública ha determinado que este es un acontecimiento político trascendental para el Partido, el país y el pueblo.



De acuerdo con el funcionario, el requisito fundamental es garantizar la seguridad absoluta del Congreso y las actividades relacionadas. Las medidas de protección deben implementarse rigurosamente, garantizando al mismo tiempo el buen funcionamiento del evento y minimizando la interrupción de los movimientos normales de la sociedad y la vida de las personas.



A partir de mayo de 2025, la entidad ha asesorado al Primer Ministro emitir un plan integral, asignando tareas específicas a los Ministerios, ramas y localidades para maximizar la movilización de recursos y medidas de protección, comentó.



Por parte del Ministerio de Seguridad Pública, siguiendo las directrices del nivel central y del Gobierno, el titular de la Cartera, Luong Tam Quang, decidió crear un Subcomité de Seguridad y Orden, dirigido directamente por un viceministro, informó.



La cobertura de seguridad se define a nivel nacional, con foco en Hanoi y los lugares donde las delegaciones participan en actividades, entre otros aspectos, comunicó.



Además de los preparativos, las fuerzas policiales se han centrado intensamente en medidas profesionales para comprender la situación, prevenir proactivamente y combatir las actividades subversivas, agregó.



El Ministerio de Seguridad Pública ha trabajado en estrecha colaboración con el Ejército Popular, carteras, departamentos, ramas, localidades, subcomités Organizadores del Congreso y las fuerzas funcionales de otros países para garantizar la seguridad y el orden, con el objetivo de asegurar el más alto nivel de iniciativa para el acontecimiento, remarcó.



Según el plan, el Ministerio de Seguridad Pública se llevará a cabo el 10 de enero las actividades al respecto, incluido un simulacro para garantizar la seguridad y el orden en el Estadio Nacional My Dinh en Hanoi.



Al evaluar la situación actual, el portavoz de la cartera afirmó que se ha garantizado el ambiente de seguridad y orden para el Congreso.



También expresó su confianza en que, con la estrecha dirección del nivel central, la coordinación de las fuerzas y el apoyo de las personas, la cartera cumplirá de manera excelente su misión de garantizar la seguridad absoluta, contribuyendo al éxito general del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam./.