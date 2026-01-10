Ministerio de Seguridad Pública culmina campaña de apoyo a la vivienda en región central

Da Nang, Vietnam (VNA) — El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam celebró una ceremonia en la comuna de Thuong Duc, ciudad de Da Nang, para evaluar la “Campaña Quang Trung”, mediante la cual la fuerza construyó y reparó con rapidez viviendas para familias cuyas casas fueron destruidas o gravemente dañadas por desastres naturales en las regiones central y altinplana.

Entrega de nueva casa a los pobladores de Da Nang (Fuente: VNA)

Al intervenir en el acto, el viceministro de Seguridad Pública, teniente general Dang Hong Duc, señaló que tras 40 días y noches de despliegue intensivo, la campaña se completó con éxito y superó los objetivos fijados. La iniciativa se centró en la construcción de nuevas viviendas y la reparación de casas dañadas para los hogares afectados por las históricas tormentas e inundaciones que azotaron las provincias de la región en 2025.

Elogió a las fuerzas participantes por cumplir los objetivos de la campaña y reafirmó que estas se mantienen absolutamente leales a la Patria y al pueblo, y están decididas a cumplir con éxito cualquier tarea encomendada por el Partido, el Estado y el pueblo.

Más de 11.000 agentes de policía de nueve provincias de la región fueron movilizados, junto con miles de efectivos de seguridad de base. Además, se desplegaron 300 policías móviles y cadetes de academias de seguridad pública para asistir directamente a la población local.

Según los informes, la fuerza construyó 419 nuevas viviendas para familias cuyas casas se habían derrumbado, y reparó infraestructuras en Ha Tinh, Hue, Da Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa y Lam Dong. Todas las obras de construcción ya se han completado, superando en un 30% el plazo exigido por el Primer Ministro.

Mientras tanto, todas las viviendas, escuelas e instalaciones médicas dañadas en las localidades fueron reparadas antes del 20 de diciembre de 2025. Solo en Da Nang, la fuerza de seguridad pública de la ciudad construyó o reparó directamente 271 de las 505 viviendas afectadas, lo que representa más del 53% del total, y proporcionó artículos domésticos esenciales para ayudar a los residentes a retomar rápidamente la vida normal.

En materia de bienestar social, el ministerio aportó mil 900 dólares para cada vivienda de nueva construcción. También organizó el transporte y la distribución de más de 900 toneladas de suministros esenciales, agua potable, equipos médicos y medicamentos, y envió equipos médicos para prestar servicios de atención sanitaria y prevención de enfermedades en las zonas más gravemente afectadas.

Actualmente, las fuerzas de seguridad pública de base continúan trabajando con las autoridades locales para ayudar a los residentes en los trámites administrativos relacionados con la vivienda y la tierra, aplicar medidas de bienestar social y apoyar la recuperación de los medios de vida, en particular para los grupos vulnerables, contribuyendo así a la estabilidad social y al orden público.

En la ceremonia, la cartera otorgó certificados de mérito a 49 colectivos y 95 personas por sus logros destacados en la “Campaña Quang Trung”, y entregó regalos de Año Nuevo Lunar a hogares en situación de desventaja./.