Ministerio de Industria y Comercio apoya a empresas para promover exportaciones a China

Hanoi (VNA) El Ministerio de Industria y Comercio organizará numerosas actividades de promoción de exportaciones al mercado chino para ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades cuando el país vecino haya reabierto sus fronteras.



En concreto, la Cartera continuará coordinando con las localidades y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para guiar a las empresas a completar los documentos oficiales para exportar efectivamente a este mercado.



También está desarrollando un plan para coordinar con los ministerios vietnamitas, así como las agencias chinas relevantes con el fin de organizar el primer Foro Comercial Vietnam-Shanghái sobre la exportación oficial de productos agrícolas y de mariscos vietnamitas en abril próximo en Hanoi, la cual será un foro anual para promover el desarrollo económico y comercial entre las dos partes.



Según Vu Ba Phu, director del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, a pesar de verse afectado negativamente por la pandemia de la COVID-19, la cooperación comercial entre Vietnam y China no ha dejado de desarrollarse.



China continúa siendo el mayor socio comercial y el mayor mercado de importación de Vietnam, destacó.



Mientras tanto, Nguyen Anh Hung, presidente de la Junta de Miembros de la Compañía de nidos de golondrina Khanh Hoa, informó que su empresa se está coordinando activamente con las autoridades locales bajo la dirección del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en aras de completar rápidamente los documentos legales para exportar sus productos al mercado chino.



Nguyen Hong Tri, director general adjunto de la Empresa Nguyen Hong, compartió que los productos de queso de la empresa se producen de acuerdo con la tecnología rusa, se consumen principalmente en Vietnam y se exportan a Laos, Camboya y Malasia.



Sin embargo, los productos de exportación aún son limitados y representan solo el 1-2 por ciento de la producción, dijo y agregó que las empresas esperan exportar alrededor del 20 por ciento de la producción en un futuro próximo.



Con una producción de dos millones de kilogramos de queso por año, cien por cien de producción de leche fresca, sin conservantes, normas ISO y Halal, que ha sido aceptado por el mercado vietnamita durante los últimos 10 años, Nguyen Hong confía en que puede ingresar al mercado chino.



De acuerdo con la Oficina de Comercio de Vietnam en China, desde el 8 de enero de 2023, China ha reabierto con muchas políticas de relajación en la entrada y salida y la importación y exportación de mercancías.



Los productos no estarán sujetos a pruebas de virus Sars-CoV-2 en el embalaje y en las muestras de productos. Las personas de entrada no tendrán que estar en cuarentena y solo tendrán que hacerse la prueba de la COVID-19 en los hospitales designados dentro de las 48 horas antes de salir de su país. Por lo tanto, las actividades comerciales en general y las actividades de promoción comercial en particular se reanudarán básicamente como antes de la pandemia.



La Oficina de Comercio de Vietnam en China también recomendó que en el futuro las empresas vietnamitas pueden estudiar actividades de promoción comercial con el mercado chino y tener planes específicos para que estas se lleven a cabo con alta eficiencia./.