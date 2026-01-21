Medios japoneses alaban objetivos de crecimiento de Vietnam

Los medios de comunicación de Japón informaron continuamente sobre el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) que comenzó el 20 de enero en Hanoi, resaltando el significado político del evento, así como los objetivos de desarrollo económico del país indochino para los próximos 5 años.



Un artículo sobre el XIV Congreso Nacional del PCV publicado por Kyodo.



De acuerdo con un artículo de la agencia de noticias Kyodo, el Congreso Nacional del PCV es un evento político de gran magnitud que se celebra periódicamente cada cinco años. La decimocuarta edición reúne a más de 1.500 delegados para debatir cuestiones estratégicas del país en los ámbitos político, diplomático y económico, además de elegir al Comité Central, órgano que posteriormente elegirá a los miembros del Buró Político y al Secretario General. La publicación señaló que Vietnam otorga especial importancia a la definición de los objetivos de desarrollo económico y a la implementación de una política exterior integral.



Por su parte, el diario Nikkei subrayó que el XIV Congreso del PCV es un acontecimiento político crucial, informando que Vietnam se ha fijado el objetivo de un crecimiento económico anual de al menos el 10% en los próximos 5 años, con la mirada puesta en el centenario de la fundación del Partido en 2030. Según el periódico, el próximo lustro tendrá un significado especialmente vital para Vietnam en su proceso de integrarse al grupo de naciones desarrolladas.



El diario Mainichi también mencionó el objetivo de Vietnam de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045. El artículo valoró que, con una economía fortalecida por las exportaciones, se estima que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam en 2025 alcance el 8,02%, apuntando hacia una meta del 10% para 2026. Aunque se trata de un objetivo desafiante, el secretario general To Lam ha enfatizado la determinación de realizar reformas fundamentales en el modelo de crecimiento económico.



También en relación con las perspectivas de crecimiento, el periódico Sankei analizó que la economía de Vietnam se encuentra en una fase de auge, con una tasa de crecimiento del PIB en 2024 que alcanzó el 7,09% respecto al año anterior y una estimación del 8,02% para 2025. Al pronosticar que Vietnam seguirá logrando un alto crecimiento en 2026, el artículo afirmó que el país ha estado intercambiando y trabajando activamente con el Gobierno de Estados Unidos en temas comerciales y arancelarios para limitar impactos adversos en su economía, mientras implementa múltiples soluciones para impulsar el crecimiento en este año.



El autor concluyó que Vietnam está priorizando el desarrollo económico, al tiempo que persigue una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones, gestionando de manera armoniosa los vínculos con sus socios, especialmente con las grandes potencias, los países vecinos y sus aliados estratégicos./.