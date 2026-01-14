Medios internacionales destacan el surgimiento de una nueva etapa para Vietnam

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Numerosos artículos e informes recientes de medios de comunicación y foros económicos internacionales señalan que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, caracterizada por una visión estratégica de largo plazo y reformas estructurales que están sentando bases sólidas para un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo.



Según The Economist y Business Times, Vietnam se perfila como una de las economías de más rápido crecimiento de Asia. El crecimiento económico del 8,02 % en 2025 refleja la notable resiliencia de la economía vietnamita en un contexto marcado por la desaceleración del comercio mundial y el aumento de las tensiones geopolíticas.



Uno de los aspectos que ha captado especial atención de los medios internacionales es la evolución favorable del mercado financiero. De acuerdo con The Economist, se prevé que el valor del mercado bursátil vietnamita aumente alrededor de un 37 % en dólares estadounidenses para 2025, lo que evidencia la creciente confianza de los inversores extranjeros. Asimismo, se espera que la reclasificación de Vietnam como mercado emergente secundario por parte de FTSE Russell en octubre de 2025 atraiga nuevos flujos de capital de fondos internacionales, reforzando su posición en el sistema financiero global.



En materia de inversión, el Bangkok Post destaca que Vietnam continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa (IED), gracias a su estabilidad política, su joven fuerza laboral y su amplia red de acuerdos de integración comercial.



En 2024, dijo, el país captó aproximadamente 38 000 millones de dólares estadounidenses en IED, y se estima que esta cifra alcance los 38 420 millones de dólares en 2025. Cabe subrayar que la IED efectivamente ejecutada ascendió a unos 27 620 millones de dólares, el nivel más alto en cinco años, lo que pone de relieve el papel cada vez más relevante de este sector en la producción, las exportaciones y el crecimiento económico.



Observadores internacionales también han resaltado la ventaja competitiva que supone para Vietnam la firma y aplicación de 17 Tratados de Libre Comercio (TLC). Este factor le permite destacar en un contexto de reconfiguración de las cadenas de suministro globales, en el que las empresas multinacionales buscan destinos productivos estables y bien conectados con los mercados internacionales.



El sitio web del Foro de Asia Oriental señaló que los resultados de crecimiento del país están estrechamente vinculados a la implementación coherente de políticas de reforma bajo el liderazgo del Partido y la gestión del Gobierno.



Un artículo reciente publicado en el sitio web de este foro menciona de forma específica una serie de importantes resoluciones del Buró Político para el período 2024-2025, entre ellas la Resolución n.º 57-NQ/TW, del 22 de diciembre de 2024, sobre el impulso al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional; la Resolución n.º 59-NQ/TW, del 24 de enero de 2025, sobre la “integración internacional en la nueva situación”; la Resolución n.º 66-NQ/TW relativa a la reforma de la elaboración e implementación de leyes para responder a las necesidades del desarrollo nacional en la nueva era; y la Resolución n.º 68-NQ/TW, del 4 de mayo de 2025, sobre el desarrollo de la economía privada.



El Foro de Asia Oriental considera que el reconocimiento del sector privado como un motor clave de la economía ha enviado una señal positiva tanto a la comunidad empresarial como a los inversores internacionales.



Al mismo tiempo, las reformas administrativas y la racionalización del aparato estatal son vistas por los medios extranjeros como un avance hacia una gobernanza más eficiente, un mejor entorno empresarial y una reducción de los costes para las empresas.



Business Times señala que Vietnam está entrando en una etapa de fuerte inversión en infraestructura, considerada un motor fundamental del crecimiento a largo plazo. La aceleración de proyectos estratégicos, como el sistema de autopistas Norte-Sur, el Aeropuerto Internacional de Long Thanh y los principales centros logísticos, se percibe como un elemento clave para mejorar la conectividad y la competitividad de la economía.



Asimismo, numerosos artículos internacionales subrayan la transición de Vietnam desde un modelo de manufactura de bajo coste hacia la atracción de inversiones en sectores de alto valor añadido, como los semiconductores, la inteligencia artificial (IA), los centros de datos y las energías renovables.



Según evaluaciones de inversores citadas por Business Times, el país muestra una orientación cada vez más clara hacia la diferenciación entre proyectos basados en ventajas de costes a corto plazo y aquellos que contribuyen a crear capacidades económicas sostenibles a largo plazo.



El Foro de Asia Oriental destacó que la estrategia de Vietnam de ampliar sus asociaciones con numerosos países y mantener una política exterior equilibrada ha contribuido a consolidar un entorno pacífico y estable, considerado una base esencial para el desarrollo económico.



En un escenario global marcado por la volatilidad, las valoraciones positivas de los medios de comunicación y de los observadores internacionales indican que Vietnam está entrando en una nueva fase de desarrollo, con amplias oportunidades para fortalecer su posición tanto en la región como en el ámbito internacional./.