Medios de Laos resaltan impacto histórico de visita de líder partidista vietnamita

Vientiane (VNA) Los medios de comunicación de Laos publicaron numerosos artículos destacando la importancia histórica y el impacto de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, al país.



El artículo del periódico Vientiane Mai. (Foto: Captura de pantalla)

Se trata de un gran acontecimiento diplomático, que crea un hito estratégico importante para llevar a las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre ambas naciones a una nueva fase de desarrollo más sustancial y sostenible, según los medios.



Al informar vívidamente sobre la atmósfera de bienvenida a To Lam en la capital, el periódico Vientiane Mai afirmó que el afecto del pueblo laosiano por el líder vietnamita no fue meramente un protocolo diplomático, sino el sentimiento de hermanos que comparten las mismas trincheras e ideales.



El hecho de que las dos partes acordaron iniciar los preparativos para el "Año de la Amistad y la Solidaridad Laos-Vietnam 2027", conmemorar el 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas y los 50 años de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación es una oportunidad para fortalecer aún más los lazos entre los pueblos, reiteró.



Mientras el diario Pasaxon, órgano oficial del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, afirmó que la fuerza especial de la solidaridad bilateral es una ley objetiva de la historia, y la visita del dirigente vietnamita constituyó un éxito rotundo, dejando una profunda huella en la vida política y diplomática de los dos países. El artículo del sitio web de la Radio de Juventud de Laos. (Foto: Captura de pantalla)

En su artículo, Pasaxon también señaló que el viaje no fue simplemente una alianza política, sino que se convirtió en una fuente de energía y un motor de supervivencia, determinando el éxito de la causa de construcción y defensa de la Patria para ambos pueblos.



El éxito notable de la visita fue el alto grado de consenso en el entendimiento y la acción entre los dirigentes de los dos Partidos y Estados en el contexto de que la región enfrenta muchos cambios complejos, consideró.



Por su parte, Pathetlao, una publicación de la Agencia Nacional de Noticias de Laos, comentó que la visita sirvió como "brújula" para la acción práctica y afirmó el concepto "cohesión estratégica" se ha convertido en una realidad vibrante.



La conectividad en términos de visión, objetivos, políticas de desarrollo e infraestructura ha formado una base sólida para los nexos entre los dos países, alabó.



Desde una perspectiva económica y de desarrollo, el periódico Economía - Comercio y el diario Vientiane Times resaltaron los proyectos de infraestructura estratégica entre las dos partes, al tiempo que valoraron altamente el papel de Vietnam en apoyar a Laos en la realización de su aspiración de transformarse desde una nación "sin salida al mar" en una "nación conectada".



Por otro lado, los medios de comunicación informaron sobre los documentos importantes firmados durante el viaje, sobre todo la construcción de la Universidad de Amistad Laos-Vietnam y la línea ferroviaria Vientiane - Thakhek - Vung Ang, entre otros.



Estos son proyectos "de gran repercusión", que no sólo traerán beneficios económicos sino que también mejorarán la autodeterminación de cada economía, como contribución a elevar pronto el valor del intercambio comercial bilateral a los cinco mil millones de dólares, apuntaron.



Se espera que bajo el liderazgo de los Partidos, las relaciones de gran y especial amistad entre Laos y Vietnam seguirá "dando frutos" y será siempre un activo inevaluable para las generaciones venideras./.