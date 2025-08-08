Medio surcoreano destaca a Da Nang entre los principales destinos del verano 2025

Seúl (VNA) - La ciudad vietnamita de Da Nang ha sido nombrado uno de los destinos internacionales favoritos para el verano de 2025 por turistas surcoreanos, según un reciente informe del diario Chosun Ilbo, que se basa en más de 32 mil búsquedas y reservas realizadas en la plataforma Tripbtoz, dirigida a viajeros jóvenes.

La ciudad de Da Nang es joven, dinámica y moderna. Foto: Thanh Hoa/VNP

Da Nang se ubicó en el cuarto lugar del ranking, siendo el único destino de Vietnam en la lista y superando a ciudades como Singapur. Encabezan el listado Tokio, Sapporo y París.

Según el medio surcoreano, la urbe vietnamita atrae especialmente a los jóvenes gracias a sus precios accesibles y experiencias únicas, entre ellas la playa My Khe, el complejo Sun World Ba Na Hills y el casco antiguo de Hoi An.

Ba Na Hills, situado a 1.414 metros de altura, es uno de los puntos más visitados por los surcoreanos, con casi 500 mil visitantes solo en el primer semestre del año. El icónico Puente Dorado, espectáculos como Afterglow y actividades como catas de cerveza artesanal en la cima del complejo forman parte del atractivo.

Además, lugares como el Puente del Dragón, el mercado Han o el Puente del Beso complementan la oferta turística en el centro de la ciudad. Da Nang también es popular entre golfistas surcoreanos, con campos de nivel internacional como el Ba Na Hills Golf Club.

Como incentivo, los viajeros surcoreanos que visiten nuevamente Da Nang entre agosto y diciembre de 2025 recibirán pases prioritarios y almuerzos gratuitos en Ba Na Hills, al presentar su pasaporte con al menos dos ingresos a la ciudad desde 2020.

Datos recientes de Kyowon Tour Travel Easy posicionan a Da Nang, junto con Nha Trang y Phu Quoc, como factores clave para que Vietnam se ubique en segundo lugar entre los destinos favoritos de las familias surcoreanas.

Según autoridades locales, Corea del Sur es actualmente uno de los mercados turísticos más importantes para Da Nang. Solo en el primer semestre de 2025, llegaron 2,27 millones de visitantes surcoreanos, un aumento del 147% respecto al año anterior./.