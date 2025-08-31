Máximo líder partidista de Vietnam recibe al titular parlamentario chino

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, ofreció hoy una recepción a Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de este país.

El secretario general To Lam (derecha) ofrece una recepción a Zhao Leji, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China (Fuente: VNA)

Zhao Leji se encuentra de visita oficial en Vietnam, donde también asistirá a una ceremonia conmemorativa del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de la nación sudesteasiática (2 de septiembre), además de copresidir la primera reunión del Comité de cooperación entre la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam y la APN.

En la recepción, To Lam transmitió sus más cálidos saludos y mejores deseos al secretario general del Comité Central del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, y a otros altos dirigentes chinos.

Afirmó que Vietnam siempre recuerdan con gratitud el gran y sincero apoyo del Partido y el pueblo chinos. A pesar de los profundos cambios globales, ambas partes han mantenido la estabilidad y el desarrollo, y las relaciones entre los dos partidos y países han logrado avances notables en el marco de las seis orientaciones principales. En particular, las relaciones entre ambos órganos legislativos se han vuelto cada vez más sustanciales y profundas.

Al afirmar que los dos países deben mantener una estrecha unidad y avanzar juntos con firmeza en el camino hacia el socialismo, To Lam reiteró que Vietnam siempre considera el fortalecimiento de las relaciones bilaterales una exigencia objetiva, una opción estratégica y una prioridad absoluta en su política exterior de independencia, autodeterminación, diversificación y multilateralización.

Por su parte, Zhao Leji envió los saludos y mejores deseos de Xi Jinping, así como de otros altos dirigentes chinos, al líder anfitrión.

Felicitó a Vietnam por el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, y por sus notables logros durante las últimas ocho décadas bajo el liderazgo del PCV, que han elevado la posición y el prestigio internacional de Vietnam y han mejorado la vida de su pueblo.

China concede gran importancia a la Asociación de Cooperación Estratégica Integral y a la Comunidad de Futuro Compartido China-Vietnam con importancia estratégica, considerándola una prioridad en su diplomacia vecinal, afianzó.

En la recepción (Fuente: VNA)

El máximo legislador chino también expresó el apoyo de su país a la exitosa organización del próximo XIV Congreso Nacional del Partido en Vietnam, así como al proceso de renovación (Doi Moi) en curso a su impulso hacia la industrialización, la modernización y el socialismo.

En esta ocasión, To Lam instó a ambos partidos y países a seguir fortaleciendo la confianza política y mejorando la coordinación estratégica, a la vez que construyen una relación política sincera y confiable entre sus máximos líderes.

El dirigente vietnamita propuso mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes, así como en áreas clave como la seguridad pública, la defensa y la diplomacia. También instó a profundizar los lazos entre ambos órganos legislativos, intensificar el intercambio de experiencias en legislación y supervisión, e impulsar la construcción de un Estado de derecho socialista bajo el liderazgo del Partido Comunista.

Expresó su deseo de que los órganos legislativos de ambos países desempeñen un papel más importante en el fomento de una mayor conectividad entre las dos economías, priorizando la cooperación ferroviaria y promoviendo un comercio equilibrado y sostenible, a la vez que se profundiza la apertura de los mercados.

También sugirió ampliar la colaboración en ciencia y tecnología, en particular en campos estratégicos como la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía nuclear, el 5G y el 6G. Al mismo tiempo, destacó la importancia de intensificar los intercambios interpersonales para fortalecer la base social de las relaciones bilaterales.

Sobre la cuestión del Mar del Este, To Lam propuso que ambas partes sigan gestionando y resolviendo mejor las diferencias, se pongan en la misma posición, respeten los intereses legítimos de cada uno y trabajen juntas para mantener un entorno pacífico y estable, de modo que los dos países socialistas puedan centrarse en impulsar una nueva era de desarrollo nacional.

Al coincidir con estas opiniones del secretario general del PCV, Zhao Leji aseguró que Beijing está dispuesta a colaborar con Hanoi para implementar los resultados de la recién visita de Estado a Vietnam de Xi Jinping, fortalecer la confianza política, impulsar la cooperación práctica, mejorar la conectividad estratégica entre ambas economías y ampliar la cooperación en cultura, educación, turismo e intercambios interpersonales.

También subrayó la disposición de China a colaborar con Vietnam para gestionar y resolver adecuadamente las diferencias, mantener conjuntamente la paz y la estabilidad, así cómo crear un entorno favorable para el desarrollo de ambos países.

El máximo legislador chino destacó que, durante su visita, ambas partes organizarán conjuntamente la primera reunión del comité de cooperación entre la APN y el Parlamento vietnamita, lo que marcará un nuevo hito en la cooperación legislativa y contribuirá de forma práctica a la promoción del desarrollo estable, sano y sostenible de las relaciones bilaterales en la nueva era./.