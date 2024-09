Máximo dirigente vietnamita se reúne con el premier cubano

La Habana (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país indochino, To Lam, se reunió el 26 de septiembre (hora local) en La Habana con el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (derecha), se reúne con el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, en La Habana el 26 de septiembre. Foto: Lam Khanh - VNA



En el encuentro, Marrero Cruz aseguró que la visita de To Lam es un hecho histórico en la relación entre los dos países. Agradeció al Partido, Estado y pueblo de Vietnam sus sentimientos cercanos, así como el valioso apoyo y asistencia a Cuba.



El premier también felicitó al Partido, Estado y pueblo de Vietnam por sus grandes logros durante el proceso de renovación en los últimos casi 40 años, y valoró sus esfuerzos para superar las consecuencias del tifón Yagi.



Por su parte, To Lam enfatizó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam están profundamente agradecidos y siempre recuerdan el apoyo incondicional del Comandante en Jefe Fidel Castro y de generaciones de líderes cubanos a la causa de liberación nacional, construcción y defensa del pueblo vietnamita, así como en la recuperación tras la tormenta.



El máximo dirigente expresó su respeto y aprecio por los logros que el pueblo cubano ha alcanzado en el camino hacia el socialismo en medio de muchas dificultades y desafíos.



Manifestó la convicción de que con gran determinación y esfuerzos, el heroico Partido, el Estado y el pueblo de Cuba continuarán superando dificultades y obteniendo nuevas victorias.



Ratificó la postura constante de Vietnam de unirse y apoyar firmemente la justa lucha del heroico pueblo cubano.



Ambas partes analizaron la cooperación entre los dos países en los últimos tiempos y expusieron su satisfacción por el hecho de que las relaciones bilaterales en los campos de la política, los asuntos exteriores y la defensa continúan fortaleciéndose y creciendo de manera sustancial, efectiva, confiable y sostenible.



Discutieron en profundidad las medidas para mejorar la eficacia de la colaboración entre Vietnam y Cuba en todos los campos. Subrayaron que los dos Gobiernos deben continuar optimizando los mecanismos existentes, incluido el Comité Intergubernamental de cooperación económica, científica y tecnológica, considerar el establecimiento de nuevos mecanismos e implementar activamente los acuerdos existentes, al tiempo que amplían la colaboración entre ministerios, agencias y localidades en varios campos, en formas flexibles.



Destacando que Vietnam es actualmente el segundo socio comercial más importante y el mayor inversionista de Asia y Oceanía en Cuba, ambos dirigentes coincidieron en promover y mejorar la eficacia de la asistencia económica, enfatizando que ambas partes deben seguir prestando atención a los proyectos de colaboración agrícola y explorar nuevas orientaciones para una cooperación efectiva y sostenible.



El premier cubano afirmó que creará condiciones favorables para que las empresas vietnamitas operen y contribuyan a la economía de la nación caribeña.



A su vez, To Lam sugirió que ambas partes aprovechen activamente el acuerdo comercial para elevar el volumen de trasiego mercantil bilateral a 500 millones de dólares en los próximos cinco años.



Las dos partes acordaron promover la investigación y ampliar la cooperación en agricultura y procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, biotecnología, servicios médicos, telecomunicaciones, justicia, turismo, construcción, transporte, alta tecnología, transformación digital, innovación y otros campos.



También convinieron continuar intercambiando y coordinando estrechamente sobre asuntos internacionales, apoyando los intereses legítimos de cada uno./.