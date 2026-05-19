Máximo dirigente vietnamita recibe al ministro indio de Defensa

El secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, recibe al ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh. (Foto: VNA)

Vietnam califica a la India como uno de sus socios de primera categoría y valora su papel y contribuciones a la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, patentizó el secretario general del Partido Comunista y presidente de la República, To Lam, al recibir hoy en Hanoi al ministro de Defensa del país surasiático, Rajnath Singh.



Durante el encuentro, el líder vietnamita dio la bienvenida a la visita del ministro indio, destacándola como un paso concreto para materializar la Asociación Estratégica Integral Reforzada que ambos países acordaron establecer recientemente.



Asimismo, recordó los resultados sustanciales alcanzados durante su reciente visita de Estado a la India y dijo que tales logros contribuyeron a llevar las relaciones bilaterales hacia una nueva etapa bajo el espíritu de "visiones compartidas, convergencia de estrategias y cooperación sustancial".



El dirigente anfitrión afirmó que Vietnam apoya el creciente desempeño de la India en la región y el mundo y está dispuesto a participar activamente en las iniciativas globales de Nueva Delhi, mientras que actúa como puente para promover la cooperación entre el país surasiático y la región, en pos de coadyuvar a la construcción de un entorno de paz, estabilidad y respeto al derecho internacional.



Al destacar la amistad tradicional y la alta confianza política entre ambos países, subrayó que la elevación de los lazos bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral Reforzada ayuda a abrir oportunidades para una cooperación amplia y profunda en múltiples sectores.



Asimismo, propuso que ambas partes continúen intensificando el intercambio de delegaciones de alto nivel y de todos los grados; promuevan la cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología; y amplíen la conectividad y el intercambio pueblo a pueblo.



Al valorar altamente los resultados de las conversaciones entre el visitante y el viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, así como los logros en la cooperación en defensa durante el último tiempo, To Lam sugirió que ambas partes implementen de manera plena y efectiva los documentos firmados, llevando la colaboración en dicha materia hacia una mayor profundidad.

Panorama de la cita. Foto: VNA

Por su parte, Rajnath Singh afirmó que los altos líderes, la opinión pública y los medios de comunicación de la India valoran altamente los resultados de la reciente visita del máximo líder de Vietnam, considerándola un hito que abre un nuevo capítulo de cooperación estratégica entre ambos países.



El ministro visitante subrayó que Vietnam es uno de los socios más importantes en la política “Actuar hacia el Este” y la estrategia india para fortalecer sus relaciones con la región.



Tras apreciar el papel y las contribuciones proactivas de Vietnam al impulso de la cooperación regional, el jefe castrense reafirmó que la India continuará intensificando la cooperación en defensa y ampliando los programas de formación de recursos humanos de alta calidad. Asimismo, indicó que Nueva Delhi coordinará estrechamente con Hanoi para concluir los proyectos en ejecución en el marco de los paquetes de crédito y asistencia en materia de defensa, y estudiará la posibilidad de otorgar nuevos mecanismos de apoyo acordes con las necesidades y capacidades de ambas partes.



El invitado también acordó coordinar con los ministerios y sectores pertinentes de la India para promover la cooperación en ciencia y tecnología, así como para fortalecer la conectividad aérea y marítima entre ambos países.



Ambas partes resaltaron que Vietnam y la India comparten muchas similitudes en sus visiones sobre los asuntos regionales e internacionales; y acordaron continuar manteniendo el intercambio de delegaciones y optimizando la eficacia de los mecanismos de diálogo, incluidas las consultas entre los dos Ministerios de Defensa; además de fortalecer el intercambio de información y coordinar posiciones en foros multilaterales, especialmente en los mecanismos liderados por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN ampliada (ADMM+).



To Lam expresó su confianza en que, con la determinación de los líderes de ambos países, las relaciones entre Vietnam y la India entrarán en una nueva etapa de desarrollo, en beneficio de los dos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.