Máximo dirigente vietnamita preside la entrega de insignias del Partido a militantes veteranos

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega los certificados a los militantes veteranos que reciben la insignia de 80 años de militancia del Partido. (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, asistió hoy en Hanoi a la ceremonia de entrega de insignias de 80, 75 y 70 años de militancia a destacados miembros del Partido en la capital, con motivo del 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026).

El acto fue organizado por el Comité del Partido de Hanoi, con la participación de miembros del Buró Político, del Comité Central del Partido, así como dirigentes de ministerios, organismos centrales y de la ciudad.

En esta edición, el Comité del Partido de Hanoi otorgó insignias a 8.511 militantes con 30 o más años de afiliación. Entre ellos figuran 36 con 80 años de militancia, 12 con 75 años y 38 con 70 años.

Durante el acto, To Lam entregó certificados de insignia de 80 años de militancia a 19 miembros del Partido, de 75 años a 3 y de 70 años a 12.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, entrega los certificados a los militantes veteranos que reciben la insignia de 80 años de militancia del Partido. (Foto: VNA)

En su intervención, el dirigente vietnamita destacó que las insignias del Partido constituyen un reconocimiento a toda una vida de lucha, formación y contribución de los militantes. Subrayó que representan un símbolo de lealtad, honor e ideales revolucionarios, vinculados a las principales etapas históricas del país, desde la lucha por la independencia hasta la construcción, la defensa nacional, la renovación y la integración.

Expresó su profundo reconocimiento a las aportaciones de los militantes veteranos, quienes en distintas funciones han mantenido una lealtad absoluta al Partido, a la Patria y al pueblo, priorizando siempre el interés colectivo.

En el contexto de una nueva etapa de desarrollo nacional, reiteró la necesidad de continuar fortaleciendo un Partido y un sistema político transparentes y sólidos, impulsando la innovación, la transformación digital, el desarrollo de una economía independiente y autosuficiente, y la mejora del bienestar social. Añadió que la tradición revolucionaria de las generaciones anteriores constituye una base espiritual esencial para el presente.

Asimismo, instó al Comité del Partido de Hanoi a mantener su papel pionero en la construcción del Partido, el desarrollo urbano moderno, la preservación cultural y la mejora de la calidad de vida de la población, además de reforzar la atención a los militantes de mayor edad.

En representación de los homenajeados, el teniente general, profesor y doctor Nguyen Tu, exsubdirector de la Academia de Medicina Militar, reafirmó su lealtad absoluta a los ideales del Partido, su firmeza política y ética revolucionaria, así como su compromiso continuo con la construcción del Partido y del país. Expresó también su confianza en la dirección del Partido en la nueva etapa de desarrollo de Vietnam./.