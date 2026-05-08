Máximo dirigente vietnamita inicia su visita de Estado a Sri Lanka

Colombo (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, y una delegación de alto rango llegaron a Colombo la noche del 7 de mayo (hora local), iniciando una visita de Estado de dos días a Sri Lanka por invitación del presidente anfitrión, Anura Kumara Dissanayake.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, la primera ministra Harini Amarasuriya y los delegados en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike. (Foto: VNA)

La delegación está integrada por los miembros del Buró Político: Nguyen Duy Ngoc, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización; Nguyen Thanh Nghi, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Políticas y Estrategias; el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y ministro de Defensa; el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh, entre otros altos funcionarios.



El secretario general y presidente To Lam y su comitiva fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Bandaranaike por la primera ministra Harini Amarasuriya y varios miembros del Gobierno de Sri Lanka, la embajadora de Vietnam en Sri Lanka, Trinh Thi Tam, y el personal de la embajada, junto con representantes de la comunidad vietnamita en Sri Lanka.

En el aeropuerto, una guardia de honor formó en la alfombra roja mientras artistas esrilanqueses interpretaban danzas tradicionales para dar la bienvenida al dirigente vietnamita y su delegación.



El secretario general y presidente To Lam y la primera ministra de Sri Lanka recorrieron la alfombra roja y pasaron revista a la guardia de honor.



Durante los 56 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Sri Lanka el 21 de julio de 1970, la amistad tradicional entre ambos países se ha fortalecido y desarrollado constantemente en diversos ámbitos.



La visita de Estado de To Lam a Sri Lanka contribuirá a consolidar la amistad tradicional y estrechar los sinceros lazos entre los líderes y pueblos de ambas naciones, construidos a lo largo de la historia. Asimismo, se espera que marque un importante hito político, genere un nuevo impulso y abra una nueva etapa de desarrollo en las relaciones bilaterales, con una confianza política reforzada y una cooperación más amplia, profunda, efectiva y sustancial./.