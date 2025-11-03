Máximo dirigente partidista insta a acelerar la recuperación tras inundaciones en Hue

Hue, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, instó a las autoridades de Hue a acelerar la recuperación tras las graves inundaciones de finales de octubre, con el objetivo de restablecer cuanto antes la vida cotidiana de la población.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en la sesión de trabajo con líderes de la Ciudad de Hue (Fuente: VNA)

El líder partidista y una delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, escucharon un informe de las autoridades locales sobre las labores de respuesta y recuperación tras las graves lluvias e inundaciones ocurridas del 25 al 30 de octubre de 2025.

Durante las inundaciones no se registraron víctimas mortales, pero fallecieron 15 personas y una resultó herida tras las crecidas. Actualmente, ocho de los 40 distritos y comunas de la ciudad siguen anegados. Las autoridades locales han organizado numerosas misiones de socorro y transporte de alimentos y víveres a las zonas más afectadas, garantizando que ningún hogar carezca de suministros básicos durante el temporal.

Las lluvias torrenciales provocaron deslizamientos de tierra y daños en carreteras, riberas y obras de infraestructura. Se reportan hectáreas de cultivos afectadas y ganados arrastrados por las aguas. Según estimaciones preliminares, los daños materiales ascienden a aproximadamente 70 millones de dólares.

Tras escuchar los informes, To Lam valoró altamente los esfuerzos de la ciudad en la prevención, respuesta y mitigación de los efectos de las inundaciones, cumpliendo con las directrices del Gobierno y extrayendo lecciones adecuadas a la realidad local.

Destacó la rápida y decidida actuación del gobierno municipal y distrital, así como la aplicación de la ciencia y la tecnología en la gestión de la información y la alerta temprana a la población mediante el sistema de transformación digital. Subrayó que la ciudadanía también mostró gran solidaridad y capacidad de autoorganización para hacer frente al desastre.

To Lam resaltó que el Partido, el Gobierno, el Frente de la Patria de Vietnam, junto con los ministerios, localidades y el apoyo oportuno de la comunidad internacional, han demostrado un fuerte espíritu de unidad con la población afectada.

Afirmó que las autoridades locales han aplicado eficazmente el principio de “cuatro en el lugar” —previsión, mando, fuerzas y recursos disponibles localmente—, con la participación activa del ejército, la policía y la juventud, quienes ayudaron a evacuar a los residentes, suministrar víveres y restaurar la normalidad tras las inundaciones.

Advirtió que las condiciones meteorológicas siguen siendo complicadas, por lo que instó a las autoridades y al pueblo de Hue a no bajar la guardia. La prevención y respuesta ante desastres naturales debe seguir considerándose una tarea prioritaria.

En cuanto a las propuestas locales para reducir las inundaciones, To Lam subrayó que el Gobierno debe dirigir inversiones en la construcción y refuerzo de presas, embalses y diques costeros para garantizar la seguridad de la población ante futuros temporales.

Elogió la labor de las fuerzas de rescate y pidió acelerar las labores de recuperación para que los estudiantes puedan regresar pronto a las escuelas y la vida de los ciudadanos vuelva cuanto antes a la normalidad. /.