Máximo dirigente de Vietnam rinde tributo a mártires en vísperas del Tet

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, al frente de una delegación de alto nivel, rindió hoy homenaje a los mártires en el cementerio dedicado a esos héroes en Tra Vo, provincia sureña de Tay Ninh, en vísperas del Tet (Año Nuevo Lunar).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, visita el sitio histórico y cultural de Bau Rong (Foto: VNA)

Durante la ceremonia, la comitiva depositó ofrendas florales e incienso en memoria de los combatientes que dieron su vida por la independencia y la libertad nacional. Acompañaron al máximo dirigente vietnamita varios miembros del Buró Político, entre ellos Le Minh Hung, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización; el general Phan Van Giang, ministro de Defensa; y el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública.

En la misma jornada, el secretario general To Lam visitó el sitio histórico y cultural de Bau Rong, en la comuna de Long Thuan, donde colocó flores y ofreció incienso en homenaje a los caídos. En este lugar, la policía local erigió un monumento en recuerdo de diez mártires que consagraron la vida el 26 de junio de 1968, junto a una estela de piedra en la que figuran los nombres de 564 policías locales fallecidos en distintos períodos históricos.





Posteriormente, la delegación se trasladó a Ciudad Ho Chi Minh para rendir homenaje con ofrendas de incienso al exprimer ministro Phan Van Khai (1933-2018), como un gesto de respeto y memoria en los días previos a la festividad más importante del año./.