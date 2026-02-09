Noticieros
Máximo dirigente de Vietnam rinde tributo a mártires en vísperas del Tet
Tay Ninh, Vietnam (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, al frente de una delegación de alto nivel, rindió hoy homenaje a los mártires en el cementerio dedicado a esos héroes en Tra Vo, provincia sureña de Tay Ninh, en vísperas del Tet (Año Nuevo Lunar).
Durante la ceremonia, la comitiva depositó ofrendas florales e incienso en memoria de los combatientes que dieron su vida por la independencia y la libertad nacional. Acompañaron al máximo dirigente vietnamita varios miembros del Buró Político, entre ellos Le Minh Hung, secretario del Comité Central del PCV y jefe de su Comisión de Organización; el general Phan Van Giang, ministro de Defensa; y el general Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública.
En la misma jornada, el secretario general To Lam visitó el sitio histórico y cultural de Bau Rong, en la comuna de Long Thuan, donde colocó flores y ofreció incienso en homenaje a los caídos. En este lugar, la policía local erigió un monumento en recuerdo de diez mártires que consagraron la vida el 26 de junio de 1968, junto a una estela de piedra en la que figuran los nombres de 564 policías locales fallecidos en distintos períodos históricos.
Posteriormente, la delegación se trasladó a Ciudad Ho Chi Minh para rendir homenaje con ofrendas de incienso al exprimer ministro Phan Van Khai (1933-2018), como un gesto de respeto y memoria en los días previos a la festividad más importante del año./.