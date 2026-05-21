Máximo dirigente de Vietnam llama a fortalecer capacidad de prevención y respuesta ante desastres

La escuela secundaria Trung Vuong en la de provincia de Thai Nguyen preparó cuadernos y bolígrafos para distribuir entre los estudiantes que carecían de ellos debido a las inundaciones en sus hogares en octubre de 2025. Foto: VNA.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, destacó la necesidad de fortalecer la capacidad nacional frente a los crecientes desafíos derivados del cambio climático, en una carta escrita en ocasión del 80.º aniversario del Día Tradicional de Prevención y Control de Desastres Naturales de Vietnam (22 de mayo).

En su carta, el dirigente subrayó que Vietnam es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, aunque precisamente esas adversidades han forjado el espíritu de solidaridad, resiliencia y ayuda mutua del pueblo vietnamita a lo largo de la historia.

Recordó que desde la firma del Decreto 70/SL por el Presidente Ho Chi Minh en 1946 para establecer el Comité Central de Protección de Diques, el sistema de prevención y control de desastres naturales del país ha evolucionado continuamente y ha contribuido de manera significativa a proteger la vida y los bienes de la población.

En la mañana del 2 de noviembre de 2025, el secretario general To Lam y la delegación del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam visitaron a las personas afectadas por las prolongadas lluvias e inundaciones en la ciudad de Hue. (Foto: VNA)

Asimismo, elogió los esfuerzos de las autoridades, fuerzas armadas, especialistas y ciudadanos de todo el país, quienes han trabajado de manera activa en labores de prevención, rescate y recuperación ante fenómenos naturales, pese a los múltiples riesgos y dificultades.

Ante el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos y los efectos cada vez más complejos del cambio climático, To Lam llamó a las organizaciones partidistas, administraciones locales y a toda la sociedad a reforzar la gestión de riesgos, promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, mejorar los sistemas de alerta temprana y consolidar la defensa civil.

El máximo dirigente expresó además su confianza en que, sobre la base de la tradición de solidaridad y el espíritu de superación ante las adversidades del pueblo vietnamita, la labor de prevención y control de desastres naturales continuará fortaleciéndose, contribuyendo a reducir pérdidas, aumentar la resiliencia comunitaria, garantizar la estabilidad social, construir y defender firmemente la Patria socialista./.

