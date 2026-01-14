Máximo dirigente de Vietnam insta a modernizar logística y técnica militares

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, insta a modernizar logística y técnica militares (Foto: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, urgió al Departamento General de Logística y Tecnología del Ministerio de Defensa a innovar y perfeccionar sus métodos de garantía logística y técnica para adaptarse a los nuevos desafíos.



Al asistir hoy a una ceremonia para conceder el título de “Héroe de las Fuerzas armadas populares” al Departamento, To Lam, quien también es secretario de la Comisión Militar Central, elogió las contribuciones de dicho Departamento y subrayó su papel crucial en la construcción de un ejército “élite, compacto, fuerte, regular y moderno” y en el fortalecimiento de la defensa nacional.



El Departamento, establecido tras una fusión en enero de 2025, ha sido asesorado en los últimos diez años sobre estrategias para consolidar las capacidades logísticas y técnicas militares. Ha garantizado con éxito el suministro de cientos de miles de toneladas de materiales y equipos para ejercicios de entrenamiento y eventos nacionales importantes. También ha liderado esfuerzos para modernizar equipos, extender su vida útil y desarrollar capacidades de producción nacional, reduciendo la dependencia del extranjero en áreas clave como combustibles especializados para aviación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, entrega el título de “Héroe de las Fuerzas armadas populares” al Departamento General de Logística y Tecnología (Foto: VNA)

To Lam enfatizó que, ante un panorama internacional complejo y cambios tecnológicos acelerados, el sector de logística y tecnología del Ejército debe estar a la vanguardia de la innovación científica y tecnológica, liderar en la absorción de conocimientos modernos para aplicarlos al desarrollo logístico y técnico militar, y a la causa de la industrialización y modernización nacional.



Instó al Departamento a prever las tendencias del desarrollo militar científico mundial, promover la investigación, aplicar los logros de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en gestión, operación, diseño, fabricación y modernización de armas y equipos.



Los productos del sector, señaló, deben ser especializados o de doble uso, desarrollados y producidos bajo el espíritu de confianza, autosuficiencia, autonomía, autofortalecimiento y orgullo nacional, con un énfasis particular en la autonomía estratégica.



El secretario general del PCV también delineó tareas clave para el futuro cercano que incluyen asesorar al Partido, el Estado y la Comisión Militar Central sobre políticas y mecanismos para el trabajo logístico y técnico; formular planes de garantía logística y técnica que se alineen con la estrategia de defensa nacional y el desarrollo socioeconómico, especialmente en áreas estratégicas y fronterizas; y garantizar un suministro oportuno y completo para unidades en entrenamiento, preparación para el combate y respuesta a desastres.



Además, pidió continuar mejorando la calidad de vida y la salud de los soldados, considerándolo una tarea principal y regular del sector.



El secretario general del PCV expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Ministerio de Defensa, el Departamento General de Logística y Tecnología continuará desarrollándose, manteniendo sus tradiciones gloriosas y cumpliendo con éxito todas las tareas asignadas, mereciendo siempre la confianza del Partido, el Estado y el pueblo./.