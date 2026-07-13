Máximo dirigente de Vietnam insta a fortalecer la cultura como motor del desarrollo nacional

Hanoi (VNA) - El Comité Directivo Central para el desarrollo de la cultura de Vietnam celebró hoy su segunda reunión para evaluar la implementación de la Resolución 80-NQ/TW, emitida el 7 de enero de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo de la cultura, y definir las tareas para el próximo período.

El secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, habla en la cita. (Fuente: VNA)

Al intervenir en la reunión, el secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, destacó los avances alcanzados, y al mismo tiempo señaló algunas limitaciones en la difusión de los valores culturales positivos en el entorno digital; la transformación del patrimonio cultural en datos, conocimiento digital, propiedad intelectual y creatividad nacional; y la creación de productos culturales competitivos; así como la falta del marco institucional y el ecosistema necesario para el desarrollo de las industrias culturales. Esas deficiencias que deben abordarse con prontitud, enfatizó.

El máximo dirigente propuso profundizar tres grandes transformaciones en la política cultural: pasar de considerar la cultura como un sector de desarrollo a reconocerla como el fundamento espiritual de la sociedad; desarrollar la cultura tanto en el espacio físico como en el digital; y combinar estrechamente la preservación del patrimonio con la creatividad, superando una visión centrada exclusivamente en la conservación.

Durante el segundo semestre del año y en el período siguiente, el Comité Directivo deberá continuar perfeccionando el marco institucional para liberar el potencial creativo de toda la sociedad; revisar y actualizar las estrategias, planes y programas de desarrollo cultural, especialmente la Estrategia de Desarrollo Cultural de Vietnam hasta 2035 con visión hacia 2045, garantizando su coherencia con los objetivos de desarrollo socioeconómico.

Asimismo, instó a pasar de un enfoque de gestión administrativa a otro orientado a facilitar el desarrollo, promoviendo el papel creador del pueblo y fomentando la participación de las empresas, las organizaciones sociales y las comunidades.

El líder subrayó también la necesidad de fortalecer la soberanía cultural en el espacio digital mediante la puesta en marcha del Programa Nacional de Espacio Cultural Digital, el perfeccionamiento de las políticas para desarrollar plataformas y ecosistemas de contenidos digitales con identidad vietnamita, así como mecanismos que movilicen recursos para producir y difundir productos culturales de alta calidad, con amplia capacidad de proyección y competitividad internacional.

Encargó a la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido que oriente las labores de comunicación y educación, renovando especialmente las estrategias en las plataformas digitales para acercar a la población, en particular a los jóvenes, el sistema de valores nacionales, culturales, familiares y las normas de conducta del pueblo vietnamita.

El Comité Directivo debe realizar evaluaciones periódicas no solo sobre la cantidad de contenidos culturales difundidos en el entorno digital, sino también sobre el grado de reconocimiento, la capacidad de difusión de los valores culturales y los cambios en la conciencia y el comportamiento de la población, con el objetivo de construir para 2030 un entorno cultural digital sano.

Por otro lado, To Lam destacó igualmente la necesidad de convertir el patrimonio y el capital cultural en conocimiento, propiedad intelectual y recursos para la educación, la ciencia, la tecnología y las industrias culturales.

Asimismo, pidió impulsar las industrias culturales como un nuevo motor del crecimiento económico y completar cuanto antes el sistema nacional de estadísticas de este sector para medir la contribución de cada industria, localidad y empresa, así como el valor de los derechos de autor y de la propiedad intelectual. Cada localidad prioritaria debe seleccionar únicamente algunos sectores estratégicos y un máximo de tres proyectos emblemáticos, garantizando resultados concretos en productos, empleo, exportaciones y atracción turística.

Al recordar la enseñanza del Presidente Ho Chi Minh de que “la cultura debe iluminar el camino de la nación”, To Lam afirmó que este pensamiento mantiene plena vigencia. En el contexto actual, la cultura no solo orienta el desarrollo de cada individuo, sino también el rumbo del desarrollo nacional.

El mandatario exhortó a las instituciones competentes a concretar con rapidez las tareas encomendadas y generar avances sustanciales en la implementación de la Resolución 80-NQ/TW, para que la cultura se convierta verdaderamente en el fundamento espiritual, la fuerza endógena y un importante motor del desarrollo de Vietnam en la nueva era./.