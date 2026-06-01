Máximo dirigente de Vietnam concluye con éxito su visita a Filipinas

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel, partió de Manila, concluyendo con éxito su visita de Estado a Filipinas del 31 de mayo al 1 de junio, realizada por invitación del presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su cónyuge.



Convinieron en elaborar un Programa de Acción para implementar el nuevo marco de relaciones, fortalecer la confianza política, intensificar los intercambios de alto nivel y potenciar los mecanismos de cooperación entre organismos, sectores y localidades de ambas naciones.

Durante la visita, To Lam sostuvo conversaciones oficiales con el presidente Marcos Jr. Ambas partes acordaron emitir una Declaración Conjunta para elevar las relaciones entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica Reforzada, abriendo una nueva etapa para la cooperación bilateral.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa, y el presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su cónyuge. Foto: VNA

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa, y el presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., y su cónyuge. Foto: VNA

Coincidieron en reforzar la cooperación sustantiva en defensa y seguridad, asuntos marítimos y oceánicos, así como en garantizar la libertad de navegación y sobrevuelo y mantener la paz y la estabilidad regional mediante mecanismos de coordinación.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, su esposa, parten de Filipinas. (Foto: VNA)

También acordaron impulsar nuevas iniciativas para profundizar la cooperación económica en beneficio de sus pueblos y del desarrollo de cada país.

El presidente anfitrión reiteró que Filipinas da la bienvenida a los inversionistas vietnamitas interesados en ampliar sus actividades en sectores como energías renovables, salud y transformación digital, y aseguró que se ofrecerán políticas favorables y condiciones óptimas para facilitar sus inversiones.

En cuanto a los asuntos regionales e internacionales, ambas partes reafirmaron su compromiso de coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en los foros multilaterales.

Subrayaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y sobrevuelo, así como de resolver las disputas por medios pacíficos conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

Asimismo, coincidieron en seguir colaborando con los países de la ASEAN para promover negociaciones eficaces y sustantivas sobre el Código de Conducta en el Mar del Este (COC).

Durante reuniones con organizaciones y empresas filipinas, To Lam reafirmó el compromiso de Vietnam de seguir mejorando el entorno de inversión y facilitar las actividades empresariales, especialmente en los sectores de ciencia y tecnología, innovación y transformación digital.

Las empresas valoraron positivamente los esfuerzos de Vietnam para alcanzar sus objetivos de desarrollo socioeconómico y manifestaron su voluntad de mantener una presencia estable y a largo plazo en el país.

En un encuentro con funcionarios de la Embajada de Vietnam y miembros de la comunidad vietnamita en Filipinas, To Lam reiteró que los vietnamitas en el extranjero constituyen una parte inseparable de la nación y un recurso importante para el desarrollo del país.

Reafirmó el compromiso del Partido y del Estado de apoyar a la diáspora, fortalecer la unidad nacional y fomentar su contribución a la construcción y defensa de la patria, al tiempo que expresó su deseo de que la comunidad vietnamita en Filipinas continúe unida, integrada y contribuya activamente al fortalecimiento de la amistad entre ambos países.

Durante su estancia, To Lam, su esposa y la delegación vietnamita rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh con una ofrenda floral ante su monumento en el Jardín ASEAN.

También depositaron flores en el Monumento al héroe nacional filipino José Rizal, uno de los sitios históricos más emblemáticos de Filipinas, construido en honor al médico, escritor y patriota considerado símbolo de la lucha por la independencia nacional./.