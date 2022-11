Lugares históricos: destino para fomentar el amor de los estudiantes por el aprendizaje de la historia

Hanoi (VNA)- De pie en el suelo de la reliquia de la

prisión de Hoa Lo

, Nguyen Nhat Minh, de 18 años, del distrito de Thanh Tri, Hanoi, lee atentamente historias cortas sobre patriotas vietnamitas que lucharon contra el colonialismo francés.

En lo que solía ser el área de duchas para los prisioneros, ahora se exhiben las imágenes e historias de los vietnamitas que se enfrentaron al régimen tiránico del colonialismo francés y lucharon por la libertad y la independencia del país.

En una mañana soleada de octubre con su compañero de clase, el estudiante de último año de secundaria se mueve lentamente por la antigua área de duchas, tratando de terminar de leer todas las historias antes de caminar por el pasillo hacia otra sección de la reliquia.

Luego, los dos estudiantes ingresan a la sección donde los vietnamitas son capturados y tratados de la manera más brutal imaginable.

“Me enteré de la reliquia a través de libros y redes sociales. Ahora veo cómo sufrieron nuestros antepasados al ser torturados por luchar por la independencia nacional”, dijo mientras miraba las fotos en la pared.

"He tenido una experiencia muy valiosa visitando la reliquia. He aprendido sobre la crueldad del colonialismo en clase, pero lo que he visto aquí con nuestros propios ojos aún supera mi imaginación".

Los dos estudiantes de último año de secundaria no fueron los únicos visitantes de la reliquia. Otros estaban en el lugar, muchos de ellos, estudiantes de escuelas locales.

Alrededor de la ciudad capital, las escuelas han organizado más excursiones para mejorar la enseñanza de la historia y la cultura de los estudiantes.

Los sitios históricos y culturales del distrito de Hoan Kiem incluyen el Centro de Intercambio Cultural del casco antiguo de en la calle Dao Duy Tu, la Casa Antigua de 140 años en la calle Ma May y la Casa Comunal Kim Ngan en la calle Hang Bac, que se han llenado de estudiantes últimamente.

Para varios estudiantes, era la primera vez que iban a estos lugares donde podían aprender más sobre las casas antiguas y el patrimonio de Hanoi, y mejorar la concienciación sobre la conservación del patrimonio.

Le Hoang Uyen, profesora de historia en la Escuela Phenikaa, dijo que la historia es una materia importante que desarrolla el patriotismo en cada estudiante.

“Los sitios históricos se encuentran entre los principales materiales y fuentes de información para la enseñanza de la historia”, señaló.

"Hoy en día, aprender historia no es solo una actividad de aula. Los estudiantes pueden buscar en Internet, en los medios de comunicación o ir a sitios históricos para obtener la información necesaria", remarcó.

"Los maestros deben ser más creativos y buscar nuevas formas de combinar información histórica con eventos actuales, haciendo que las conferencias sean más atractivas para los estudiantes".

Por lo tanto, visitar sitios históricos parece una excelente manera de aumentar el interés de los estudiantes por aprender la historia, agregó Uyen.

“La visita a sitios históricos debería ser más vivencial. Los recorridos deberían relacionarse con varios temas como el arte, la cocina, la historia y la cultura para despertar la curiosidad de los estudiantes”, dijo la joven maestra.

Estudiantes y profesores están interesados en visitar lugares históricos, y los jóvenes también quieren venir y experimentar las mismas sensaciones.

Por lo general, la enseñanza de la historia consistía en leer y copiar la información del libro, lo cual era bastante aburrido, dijo To Viet Ha, un ejecutivo de comunicación de 25 años.

"Recientemente visité la reliquia de la prisión de Hoa Lo. Honestamente, la agencia de gestión de reliquias ha hecho bastante bien en hacer que el sitio sea más interesante para los visitantes, causando sentimientos especiales en ellos", acotó.

"Creo que los estudiantes deberían visitar otras reliquias para adquirir naturalmente la información de las lecciones que se enseñan allí", agregó Ha.

Dinh Trong Minh, de 28 años, de la provincia de Nam Dinh, dijo que la historia siempre debería ser obligatoria en la escuela porque "nos enseña mucho sobre las pruebas por las que pasaron nuestros antepasados para reclamar la libertad y la independencia del país".

Según el historiador Duong Trung Quoc, la historia es todo lo que nos rodea, como el templo de un pueblo, el templo de un héroe y una reliquia antigua.

“Las excursiones son importantes para la enseñanza de la historia. Si los estudiantes solo se sientan en la clase y leen los libros, nunca entenderán por qué Vietnam ganó las batallas de Dien Bien Phu y el río Bach Dang”, destacó el especialista.

Compartió que las escuelas deberían aumentar las actividades extracurriculares para mejorar la calidad de la enseñanza de la historia y alentar a los maestros a desarrollar métodos más creativos.

La enseñanza y el examen de la historia todavía se enfocan en cifras, hechos y eventos, al tiempo que restringen a los estudiantes del pensamiento crítico, enfatizó el ministro de Educación y Capacitación, Nguyen Kim Son.

Por lo tanto, la reforma del método de enseñanza de la historia es necesaria, dijo, y agregó que llevar a los estudiantes a sitios históricos y culturales es una nueva forma de impulsar la calidad de la educación histórica.

La ciudad capital de Hanoi llevará a cabo unas 2000 representaciones artísticas para dar vida a personajes, personas y eventos en materias de literatura e historia para los estudiantes locales.

La actividad es parte del proyecto que traducirá escritos internacionales y vietnamitas famosos para estudiantes de secundaria y preparatoria en 2022-2030.

En consecuencia, se realizarán 51 funciones para contar historias, hechos y personajes históricos. Cada espectáculo contará con una historia específica seleccionada de una historia internacional y local o un evento histórico en Vietnam.

Los grupos de teatro bajo la dirección directa del Servicio de Cultura y Deportes de actuarán en las escuelas locales.

El Comité Popular municipal aboga por que el proyecto haga que los escritos literarios y las lecciones históricas sean más atractivas para los estudiantes. Además, espera que los espectáculos ayuden a revelar algunos talentos para el arte escénico vietnamita. VNA/PCV