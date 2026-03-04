Lucha contra pesca ilegal: Nghe An intensifica supervisión de barcos pesqueros

Nghe An, Vietnam (VNA)- Hasta finales de febrero de 2026, el trabajo contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la provincia de Nghe An aún enfrentaba limitaciones, principalmente en el control de la conectividad de los barcos pesqueros a través del sistema eCDT y la supervisión de las embarcaciones que entran y salen del puerto, que aún no está completamente sincronizada.

Pescadores de la provincia de Nghe An firman un compromiso de no participar en la pesca ilegal. (Foto: VNA)

El Comité Popular de la provincia vietnamita ha instado a las unidades involucradas a solucionar estos problemas con urgencia.

El Comando de la Guardia Costera de la provincia, en colaboración con el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, revisará y resolverá las discrepancias en los datos de entrada y salida de los barcos; asegurándose de que los barcos pesqueros que salgan del puerto tengan la confirmación de salida del puerto de acuerdo con las regulaciones, especialmente los barcos con una longitud de 12 metros o más.

Las estaciones y puestos de la guardia costera exigirán que los propietarios y capitanes de los barcos completen todos los procedimientos en el sistema eCDT; y no permitirán la salida de los barcos que no cumplan con los requisitos, como la falta de documentos legales y de señalización adecuada o el no mantenimiento de la señal VMS.

Al mismo tiempo, se tomarán medidas estrictas contra colectivos o individuos infractores.

El Departamento de Agricultura y Medio Ambiente continuará promoviendo y guiando la implementación de procedimientos electrónicos y diarios de pesca electrónicos, así como aumentando las inspecciones y sancionando los barcos que pierdan la conexión VMS.

Los comités populares de las comunas costeras trabajarán en conjunto para difundir la información y exigir que los barcos lleguen al puerto de acuerdo con las normativas.

Actualmente, Nghe An cuenta con más de 2.600 barcos pesqueros; el 100% de los barcos que requieren registro han sido autorizados, registrados y marcados; y el 100% de los barcos de pesca de altura han instalado VMS y están siendo monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana./.